Abierta convocatoria de Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle

Tegucigalpa, Honduras

Por décimo año, EL HERALDO rinde homenaje a la narrativa breve con una nueva edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle.



Arropados por el recuerdo de las letras de uno de los más grandes intelectuales y escritores que ha tenido Honduras: Rafael Heliodoro Valle, el diario líder abre la convocatoria para que escritores nacionales y extranjeros residentes en Honduras envíen sus obras al certamen que por segundo año se abre nuevamente a la creación infantil.



Los autores mayores de 18 años y los niños en edad de 10 a 12 años podrán participar en este concurso. Envíe sus obras a las oficinas de diario EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, frente a Ferromax, en un horario de lunes a sábado de 8:00 AM. a 5:00 PM.





Detalles sobre el concurso

Quienes participen deben someterse a las bases establecidas, las obras que no cumplan con los requisitos no pasarán la preselección.



Sobre la temática de las obras, esta es libre. En relación al formato están los siguientes puntos: el relato deberá estar escrito en español y en computadora, con una extensión máxima de dos páginas escritas a una sola cara, tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.



En el caso de la categoría infantil el cuento pueden enviarlo escrito a mano.



Los trabajos se presentarán en un sobre sellado, que incluirá el relato original y tres copias con título, usando como firma el seudónimo, sin otro detalle que permita identificar la autoría. Dentro de ese mismo sobre irá una hoja que lleve el título de “Plica”, donde incluirá el título de la obra, nombre del autor y seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y correo electrónico; además una breve declaración firmada donde se da fe de que la obra es de su auténtica autoría. No tiene que incluir currículo.

Descargue la convocatoria para el X Concurso de Cuentos Cortos aquí



Este año nuevamente se entregará un Premio único en la categoría de adultos y dos menciones honoríficas; y un Premio único en la categoría infantil.



Busque las bases en ELHERALDO.HN. Para despejar dudas escriba a elsy.torres@elheraldo.hn o llame al 2236-6000, extensión 6866



Los premios del concurso

En la categoría de adultos se otorgará un Premio único y dos menciones honoríficas. Los premios son los siguientes: Premio único, medalla y pergamino de reconocimiento, 15,000 lempiras en efectivo, un paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería; las dos menciones honoríficas, pergamino de reconocimiento, paquete vacacional para dos personas y bono de compra en librería.



En la categoría infantil se otorgará un Premio único que constará de: medalla y pergamino de reconocimiento, una tablet, un bono de compra en librería, membresía de cine.

Los dos cuentos ganadores, las dos menciones y otras siete obras seleccionadas por el jurado serán publicadas en un cuadernillo coleccionable que será inserto en EL HERALDO.