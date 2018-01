"Coco" gana Globo de Oro con homenaje al Día de Muertos de México

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de ver "Coco", pocos olvidarán la ofrenda a sus familiares fallecidos en el próximo Día de Muertos.



La cinta, que ganó este domingo el Globo de Oro a mejor filme animado, aborda la historia de Miguel Rivera, un niño que crece dentro de una familia de zapateros y a quien se le ha prohibido cualquier relación con la música debido a un drama familiar.



Pero es tal su deseo de tocar la guitarra y cantar, inspirado en el astro ficticio de la música mexicana Ernesto de la Cruz, que decide hacerlo de forma clandestina, desafiando cualquier orden de la guía familiar, su abuela Imelda.



Es a ella a quien intentará convencer de su vocación durante un Día de Muertos.



"Mi corazón se me sale del pecho", dijo el director Lee Unkrich al recibir el premio. "Gracias a los ejecutivos de Pixar y Disney por permitirnos contar esta historia única con el respeto y la dignidad que merece".



"'Coco' no existiría si no fuera por la gente maravillosa de México y sus hermosas tradiciones", añadió.



La película, que cuenta con Gael García Bernal en el reparto, es la primera película que Pixar dedica a una cultura extranjera, inspirada en una de las tradiciones más importante de México.



Y muestra la cultura mexicana desde diferentes aristas: desde las legendarias Catrinas, el personaje creado en 1910 por el grabador José Guadalupe Posadas y bautizado por el muralista Diego Rivera, pasando por las figuras de alebrijes y las flores de cempasúchil, así como la icónica pintora Frida Kahlo.





- Entre la política y el escándalo sexual -

"Coco" se estrenó en un 2017 cargado de tensiones entre México y Estados Unidos por las políticas migratorias y comerciales del presidente Donald Trump.



Aunque cuando Pixar --adquirido en 2006 por Disney-- inició las maquetas del proyecto, el clima político y social entre ambos países era completamente diferente.



La película, que es seria candidata además a ganar el Óscar, está no obstante manchada por las denuncias de abuso sexual que azotan Hollywood desde octubre.



En los créditos aparece John Lasseter, entonces director artístico de Disney, como productor ejecutivo.



El ejecutivo se tomó seis meses de licencia en noviembre después de reconocer que irrespetó a su equipo con abrazos no deseados.



Director pionero de "Toy Story" y "Toy Story 2", Lasseter es conocido por transformar a Pixar de un pequeño departamento gráfico a Lucasfilm, el más exitoso estudio de animación en el mundo.



El cineasta ganador del Óscar y alto ejecutivo admitió haber "fallado" en garantizar una cultura de "confianza y respeto" en su estudio de animación.



"He tenido recientemente numerosas conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentar tus malos pasos, pero es la única manera de aprender de ellos", dijo entonces en un comunicado.