Los Ángeles Azules y su tema "17 años" estarán en Coachella 2018

"Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar...", seguramente ya reconociste la letra de la canción, "17 años", al igual que el nombre de la banda mexicana que la interpreta, Los Ángeles Azules que este 2018 iniciaron con pie derecho.



Y es que la banda participará en el reconocido festival musical Coachella 2018, que se realizará del 13 al 23 de abril en Indio, California y en donde según su repertorio publicado este jueves cuenta con grandes estrellas de talla mundial como Beyoncé, Eminem, entre otros.



La noticia de la incorporación del grupo de Iztapalapa, México, en uno de los festivales más importantes del mundo ha sorprendido a muchos, incluso hubo quienes hasta no ver el post de la página oficial no lo creyeron.



Coachella es uno de los más reconocidos festivales y donde muchas celebridades como Leonardo DiCaprio, Rihanna, Kylie Jenne se dan cita para escuchar a sus grupos favoritos.



La agrupación de cumbia compartirá escenario con artistas internacionales como SZA, Jamiroquai, St. Vincent, Soulwax, entre otros.

Otros artistas a presentarse son David Byrne, Tyler The Creator, Benjamin Clementine, Yhe Marias, Haim, A Perfect Circle, Kali Uchis, Jungle, Angel Olsen, Ibeyi, Trash Sultana, Jessie Ware y Jorja Smith, por nombrar algunos.

Cabe mencionar que en años anteriores grupos latinos como Café Tacvba, Caifanes, Molotov, Nortec Collective Bostich+Fussible, Kinki, Julieta Venegas, Hello Seahorse! y Austin TV ya han participado en dicho evento.