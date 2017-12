Despiden presentador de "Un Nuevo Día" por no caerle bien al público

Mancera, primero de izquierda, no logró llenar el espacio que dejó Diego Schoening.

Miami, Estados Unidos

Hace dos meses el presentador mexicano, Mauricio Mancera se incorporó al equipo de conductores del programa "Un Nuevo Día" de la cadena estadounidense Telemundo, esto en periodo de prueba de 90 días.

Sin embargo, todo parece indicar que "Mau" no logró atrapar al público con su peculiar sentido del humor, por lo que la producción decidió no contratarlo.

La noticia de su salida la dio él mismo por medio de sus redes sociales, tal como lo hizo a su llegada.

Mancera publicó un corto video en donde se lee: "viernes 29-despedida de fin de año y Mauricio", a lo que el joven presentador añadió un comentario: "No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue... a una semana".

Mauricio había llegado para a ocupar el sitio que había dejado libre Diego Schoening cuando renunció a "Un Nuevo Día", para irse de gira con "El Rencuentro de Timbiriche", pero al parecer Mancera no habría podido conquistar al público, y se habría decidido que los tres meses de prueba se redujeran a solo dos.

