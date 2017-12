Atrevidos zapatos de stripper de Miley Cyrus llaman la atención del mundo

Los Ángeles, Estados Unidos

Miley Cyrus es una amante de las extravagancias y prueba de ello son sus tacones de stripper que llaman la atención de todo el mundo.



La cantante evidenció que le gusta medir unos centímetros más, pero con mucho estilo. No cabe duda que complementar sus looks alocados, no es tarea fácil.



Recientemente la juez de The Voice confesó que para uno de sus conciertos usó unos tacones que compró en una tienda de stripper. Además aceptó que entre más extraños sean sus zapatos, más querrá llevarlos puestos.

Además: Demi Lovato presume sus prominentes caderas



Los controversiales zapatos están disponibles en una tienda onlinne por el precio accesible de 7 dólares. Sin embargo Miley le agregó joyas adhesivas, para que se vieran mejor.



Aunque cuestan 7 dólares, Miley pagó 88 por el par de zapatos morados con plataformas de 15 centímetros y medio. ¿Los usarías?