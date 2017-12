'Star Wars: The Last Jedi' es el segundo mejor estreno de la historia

Washington, Estados Unidos

"Star Wars: The Last Jedi" recaudó unos 220 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en el fin de semana de estreno, según Exhibitor Relations, una cifra solo superada por una previa entrega de la saga, "Star Wars: The Force Awakens".



Esta nueva entrega enfrenta a Rey, la heredera de los Jedi, con Kylo Ren, la principal amenaza del Primer Orden.



La película, dirigida por el estadounidense Rian Johnson, ofrece la posibilidad de ver por última vez a la actriz Carrie Fisher en el rol de la princesa Leia. La actriz murió en diciembre de 2016, a los 60 años, poco tiempo después de terminar el rodaje de sus escenas.



El grupo Disney, productor del film, ya ha anunciado la preparación de una "nueva trilogía" de Star Wars, además del episodio IX que se estrenará en 2019.



"Star Wars: The Last Jedi" es seguida en segundo lugar por la comedia animada por computación "Ferdinand" que alcanzó 13 millones de dólares este fin de semana, también en su estreno.

El joven músico de "Coco", último film de animación de los estudios Pixar (Disney), retrocede al tercer puesto con 10 millones de dólares (150,8 millones de dólares desde su salida).



En cuarta posición, la comedia sentimental "Wonder" con Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay sobre la escolarización de un niño con el rostro deformado por una enfermedad, consigue 5,4 millones de dólares este fin de semana, y un total de 109,2 millones en cinco semanas.



La alianza de los superhéroes de "Liga de la Justicia" retrocede al quinto puesto con 4,2 millones de dólares. El grupo formado por Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller) acumula 219,5 millones desde su salida hace cinco semanas.



La lista de las diez más vistas se completa con:



6 - "Very Bad Dads 2" - 3,8 millones (96,6 millones desde su estreno)



7 - "Thor: Ragnarok" - 2,9 millones (305 millones desde su estreno)



8 - "The Disaster Artist" - 2,8 millones (12,9 millones desde su estreno)



9 - "Asesinato en el Expreso de Oriente" - 2,5 millones (97,2 millones desde su estreno)



10 - "Lady Bird" - 2,1 millones (25,9 millones desde su estreno)