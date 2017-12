Atrevido cambio de look de la hondureña Nathalia Casco tiene revueltas las redes

Miami, Estados Unidos

Nathalia Casco es una de la famosas hondureñas que más suele experimentar con su imagen, ha pasado de usar una larga cabellera a un corte estilo Bob, sin embargo, el que actualmente lleva ha dejado a muchos con la boca abierta.

Y es que la hondureña radicada en Miami decidió rapar gran parte de su cabello, pero tranquilos, esto con el propósito de portar un estilo más vanguardista y juvenil.

Para sus miles de seguidores en redes sociales fue toda una sorpresa que la catracha tomara la decisión tan atrevida, por lo que ella conciente de esto escribió junto a un video donde hacia la revelación: "Recuerdo que mi bella Lili me dijo un día, nos arrepentimos más de lo que no hacemos, que lo que hacemos, así que yo decidí hacer un pequeño cambio y aquí me tienes; gracias mi @renanbeautyofficial por mi nuevo cambio de imagen".

Nathalia se ve realmente muy hermosa.



Nathalia aparece con un sexy vestido negro acompañado de unas hermosas botas y su nuevo look, que fue muy alabado por sus fanáticos.

En otras imágenes aparece en traje de baño color aqua disfrutando de un día soleado en las playas de Miami.

Casco saltó a la fama luego de participar en el concurso de Univisión "Nuestra Belleza Latina", en el que quedó como segunda finalista.

La hondureña es madre de una hermosa niña llamada Daniela, a la que también presume en sus redes sociales.