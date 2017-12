Dwayne Johnson recibe estrella en el emblemático Paseo de la Fama

California, Estados Unidos

Dwayne Johnson conocido como "La Roca" sigue acumulando éxitos en su carrera profesional.



El famoso actor estadounidense recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta sería la 2,624 que es entregada en la categoría de Películas.



Durante la ceremonia, el actor tomó en brazos a su pequeña hija Jasmine y ante la multitud dijo: "voy a mostrarte lo que significa todo".



"El trabajo duro, el trabajo que pones con tus propias manos (...) todo se reduce a esto. Todo se reduce a tu familia, trabajando duro para amar, proteger y hacer todo lo que puedas para que tu familia y los que amas, tengan una vida mejor", expresó durante su discurso.

Además recordó los duros momentos que vivió en su adolescencia, cuando él y su familia fueron desalojados del apartamento en el que vivían en Hawái.



"Escuché una cita cuando tenía 15 años, y pensé que, si algún día estaba en una posición privilegiada, me gustaría poder vivir esta cita, 'Es bueno ser importante, pero es más importante ser agradable'", exhortó.



El año pasado Johnson protagonizó las cintas "The Fate of the Furious" -Rápidos y Furiosos 8-, mientras que próximamente se estrenará el remake de "Jumanji”, film en el que el actor participa.

