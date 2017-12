El impresionante regalo que solo George Clooney podría darle a sus amigos

Los Ángeles, Estados Unidos

Recientemente salió a la luz que cuando George Clooney ganó su segundo Óscar en el 2013, decidió sorprender a sus 14 mejores amigos -a quienes llama The Boys o Los Chicos- entregándoles a cada uno un cuantioso premio.



El empresario Rande Gerber, esposo de Cindy Crawford, y buen amigo del actor contó que les entregó un millón de dólares a cada uno.



"Cada uno de nosotros, los 14, nos llevamos un millón de dólares. Todos y cada uno. Estábamos en shock, no sabíamos por qué todo eso. Él nos dijo: 'Sé que todos hemos pasado por épocas complicadas, y que algunos aún lo están haciendo; pero quiero que sepan que no tienen de que preocuparse por sus niños, por pagar los colegios o la hipoteca", narró Gerber en el documental 'Headliners' de la cadena MSNBC.



La revelación del feliz episodio causa furor en el mundo y por supuesto da a conocer el lado más dadivoso del productor de la cinta "Argo".

