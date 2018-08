Con el INTERNET IPv6 Honduras mejorará acceso a ese servicio

Honduras es uno de los países de América Latina con una de las tasas más bajas de acceso a Internet. Entre 25% y 30% de la población cuenta con ese servicio, por debajo del promedio regional de 50%. Cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) indican que el número de abonados móviles es de 2,267,184 y 238,455 fijos, para un total de 2,505,639.

Acceso

Lograr que más hondureños accedan al Internet será posible hasta que el país logre su despliegue al nuevo protocolo IPv6. Así lo manifiesta a Dinero & Negocios, óscar Robles, director ejecutivo de Internet de América Latina y El Caribe (Lacnic), con sede en Montevideo, Uruguay, quien visito el país la semana anterior. Agrega que Lacnic está apoyando a Honduras para que haga un rápido despliegue al protocolo de reciente generación como es el IPv6. Subraya que lo anterior requiere de tiempo y planeación, pero Conatel y Hondutel desde hace dos años tiene algunos planeas que los han venido analizando, pero aún no se traduce en la ejecución, lo que requiere de planeación.

Explica que el despliegue de la nueva versión de Internet no necesita de nuevas regulaciones y se puede hacer como ocurrió en Argentina, en donde se hizo de manera voluntaria. En Centroamérica el país con mayor avance es Guatemala con 10%. Lacnic es la responsable del registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. El acceso al Internet es uno de los problemas que la mayoría de los países han comenzado a resolver. Robles dice que si en este momento se quisiera conectar al Internet al resto de la población no hay suficientes direcciones IPv4.

En América Latina hay 300 millones de usuarios que no están conectados y solo hay tres millones de direcciones disponibles. De acuerdo con el director ejecutivo de Lacnic, lograr conectar al Internet a esos usuarios requiere del despliegue del IPv6. Explica que si no se puede conectar a las personas tampoco se podrá conectar los dispositivos con el Internet de las cosas, con smart city, con Internet industrial, con industrias 4.0 y todos esos temas novedosos.

Citó como ejemplo el Centro Cívico Gubernamental (CCG) que se construye en Tegucigalpa, lo que requerirá de numerosas direcciones digitales, las que no hay en el país y para evitar esos desafíos de sostenibilidad tecnológica se requiere del IPv6. En la actualidad, el monitoreo de una vivienda requiere de una IP fija y no cualquier operador la puede brindar, con la nueva versión de Internet se podrá hacer desde cualquier parte del mundo. Robles enumera otro tema que se conoce como la trazabilidad de las transacciones, lo que no es posible con el IPv4; si hay la comisión de un delito desde una dirección IP es difícil que la Policía identifique de dónde salió esa transacción con el actual protocolo.

El desafío

Para lograr un rápido despliegue a la nueva versión de Internet, Lacnic trabaja con el sector público y privado de cada país y en el caso de Honduras puede tardar dos o cinco años.

Después tendrían que pasar 10 años para apagar el IPv4, el que está en servicio desde 1983. De las 61,000 redes que hay en el mundo, 15,000 ya hablan IPv6 y 250 ya apagaron el IPv4.

Del tráfico mundial de Internet solo el 25% es Internet versión 6. El IPv6 340 sextillones de direcciones