 Dejemos de hacer business as usual

TEGUCIGALPA

Actualmente vivimos en una sociedad donde los consumidores están tomando decisiones basadas en sus valores y no solo en el precio. Cada consumidor busca un excelente servicio al cliente y características innovadoras en los productos.



Pero existen otros aspectos tan importantes como los anteriores, que tienen que ver con la confianza y la transparencia y estas características se han convertido en un tema crucial para todas las organizaciones. Hay muchos estudios a nivel mundial que reflejan la prioridad de los consumidores en adquirir productos/servicios de marcas sostenibles.



Es cierto que aún se sigue tomando la Responsabilidad Social como un tema de relaciones públicas, y lo es, sin embargo, es más que eso. Hoy en día, la información no es poder, el poder es compartir esa información que está a nuestro alcance, y los usuarios -con la ayuda de Internet y redes sociales- son expertos en compartir la información ya sea para bien, o para mal.



Las organizaciones utilizan diferentes herramientas de transparencia para ejercer su gobernanza con mayor eficiencia, por ejemplo, las memorias de sostenibilidad. Este documento recopila toda la gestión de la organización y la divide en tres aspectos importantes: lo económico, social y ambiental.



Lo que declaremos en ese documento, las personas lo investigan y lo contrastan con la realidad, he ahí el punto más importante de la credibilidad en una organización, porque lo que busca el consumidor es la autenticidad y la congruencia de nuestras acciones y la comunicación hacia lo externo.



La existencia de empresas socialmente responsables en una sociedad es saludable, porque trae muchos beneficios como: convertirnos en una marca diferente y atractiva, y ser parte de un grupo de empresas que están encaminadas en hacer los negocios más equitativos, transparentes y de forma correcta.



El camino no es fácil y nunca lo ha sido, el poder de la información de nuestros clientes, proveedores, potenciales clientes, inversionistas, entre otros, es decir, los grupos de interés, la podemos utilizar para encontrar soluciones a los problemas que aquejan en la sociedad como la pobreza, la falta de empleo, la corrupción e impunidad, el hambre, y así muchos más.



No se puede seguir haciendo negocios como siempre, ¿cómo lo logramos? Generando impactos desde un punto de vista diferente para innovar y crear, estar a la vanguardia en este mundo tan dinámico, globalizado y trabajar a ese ritmo.



Comparto con ustedes la frase de Lina Arbeláez, conferencista magistral del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Colombia, en la pasada XII Conferencia Nacional de RSE: “No hay que temerle a la competencia, y menos a la competencia que no hace las cosas bien, tengámosle miedo al empresario que piensa e innova”.