 Trabber descubre las malas prácticas en el alquiler de coches

Tegucigalpa

La batalla por captar al cliente online está haciendo proliferar ofertas pocos transparentes y con cargos ocultos entre las empresas de alquiler de coches. Las políticas de combustible y los seguros son dos aspectos que el viajero debe de chequear muy bien para evitar cargos extra al final del viaje. El sector del coche de alquiler ha emulado el modelo de cobros extra de las compañías low cost.



Ante las mútiples ofertas que existen hoy en día existe en Internet, el metabuscador de precios transparentes Trabber.com ha detectado numerosos casos de malas prácticas por parte de compañías online de alquiler de vehículos. Para ayudar a los viajeros a evitar caer en algunas de estas trampas, Trabber ha preparado una guía con los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de reservar un coche de alquiler.



Malas prácticas en reservas online de vehículos de alquiler



Política de combustible lleno – vacío, la gallina de los huevos de oro de las agencias de alquiler de coches. Junto a los seguros, se trata de uno de los aspectos con los que tienes que andar con más ojo cuando valoras la posibilidad de alquilar un vehículo.



Por lo general, hay dos tipos de políticas de combustible: lleno – lleno o lleno – vacío. Antes del auge de las compañías low-cost, la política de combustible más frecuente (por no decir la única) era la de lleno – lleno. Si uno entregaba el coche con el depósito lleno como lo recibió no había cargo adicional. Sencillo.



En cambio la política lleno-vacío suelen incluir una serie de cargos ocultos que incrementan el precio final del alquiler. Es decir, el cliente acaba pagando más dinero que el prometido en la oferta inicial.



¿Cuáles son los recargos ocultos de la política de combustible lleno-vacío?

Advierten que aunque no lo incluyan en el precio de la oferta inicial, SIEMPRE cobran un fee por llenar el depósito del vehículo, que no es posible negociar con la empresa el recargo por llenar el depósito, el precio que cobran por el combustible suele ser más elevado del precio real.



"Lleno-vacío, ¿qué sacamos en claro? Como hemos apuntado al principio, el problema de esta política de combustible es que el precio final por el alquiler del vehículo acaba siendo más elevado del de la oferta inicial publicada por la compañía. Trabber.com recomienda evitar este tipo de contrato", señalan en un comunicado.



El seguro, ¿Necesito todos?

Antiguamente, la oferta de seguros a la hora de alquilar un coche era más sencilla que la actual. En general consistía en elegir entre dos opciones: A terceros, la opción más económica al incluir las prestaciones básicas para cumplir con la ley o A todo riesgo, un seguro más caro pero que ofrece protección total.

Hoy en día, en cambio, existe una tendencia a desglosar coberturas que solían formar parte de un solo tipo de seguro. Por ejemplo, seguro por pinchazo de rueda, asistencia en carretera, daños al vehículo, pérdida de llaves, robo… Presentar las prestaciones de este modo inquieta al viajero que, muchas veces, termina por comprar dichas coberturas no por decisión propia sino por inseguridad.



¿Pero… la oficina no está en el aeropuerto?

Las oficinas de alquiler de vehículos no siempre están ubicadas en el aeropuerto si no en las afueras. Conocer esta información de antemano es importante para la logística del viajero.

El hecho de tener la oficina fuera del aeropuerto o de una ciudad resulta más barato para las empresas. Por eso, hay agencias de bajo coste que ofrecen precios muy competitivos si se recoge el vehículo en las instalaciones de los alrededores. Sin embargo, hay compañías de alquiler low-cost que cuando no están ubicadas en el aeropuerto no lo indican correctamente (o incluso lo omiten) antes de efectuar la reserva del coche. Al ocultar o prescindir de esta información de manera intencionada están empleando malas prácticas hacia su cliente y en algunos casos sobrecostes por el despazamiento.