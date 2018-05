Los ODS son resultado de nuestra estrategia de RSE

TEGUCIGALPA

La RSE es una estrategia de negocios que se adhiere al corazón de las empresas, no es una herramienta que se trabaja aisladamente porque los resultados se diluirían en diferentes actividades y proyectos que nunca tuvieron el impacto deseado. Para que una iniciativa de RSE impacte debería: estar relacionada paralelamente con el negocio al que pertenecemos. Si nuestra empresa se dedica al rubro de los alimentos, nuestros pilares de RSE deberían estar enfocados a impactar el ODS #2 Hambre Cero. Además de esto, las acciones que realicemos deberían impactar a las comunidades que están en nuestro radio de acción.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos ODS deben cumplirse para el 2030 y para que eso suceda su cumplimiento debería involucrar a los gobiernos, empresarios, sectores no gubernamentales y la sociedad, es decir, es un trabajo en conjunto.



Hay diversos factores que hay que considerar para involucrar los ODS en nuestras empresas:



Primero, debemos conocer qué ODS están relacionados con nuestro negocio. No es necesario que impactemos la totalidad de ellos.



Priorizar cuáles ODS vamos a impactar.



Involucrar los ODS seleccionados a nuestra estrategia general.



Sensibilizar y educar sobre el tema de los ODS.



Dar a conocer la estrategia a todos los colaboradores y otros agentes internos.



Divulgar el plan a las partes interesadas externas.



Las empresas siempre han sido una parte esencial en el mundo económico, social y ambiental, pues somos parte de la solución; como dijo una vez Ban Ki-moon, secretario general de la ONU: “El empresariado es un socio vital para la consecución de los ODS. Las empresas pueden contribuir a través de la actividad principal de su negocio, por lo que les pedimos que evalúen su impacto, establezcan metas ambiciosas y comuniquen de forma transparente sus resultados”.



No es factible que los negocios deseen conseguir rentabilidad económica sin responsabilizarse por sus impactos positivos o negativos a nivel social y ambiental, cada directivo debe considerar cómo afectan todas sus decisiones estratégicas, operativas y administrativas en el desempeño empresarial.



La estrategia de RSE debe estar arraigada desde el ADN de la organización y con ello la empresa mitiga los impactos negativos de sus actividades y potencia los positivos para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Sin embargo, con estas acciones podemos estar más cerca de contribuir a los ODS, puesto que el negocio instala programas y proyectos que están relacionados con ellos, y hay otras acciones que con o sin ODS deberíamos hacerlo, como por ejemplo la reducción de desperdicios de alimentos en restaurantes y cafeterías.



La contribución a los ODS debería ser resultado de las acciones que realizamos por adoptar la RSE en la organizaciones, al final el objetivo es ser responsables ante la sociedad y contribuir al logro de estos objetivos que es producto de la ejecución de esa responsabilidad.