 Aumenta la demanda y alquiler de oficinas virtuales en Honduras

TEGUCIGALPA

Si necesita abrir un negocio y no cuenta con un espacio físico para oficina, no se preocupe, ese ya no es un problema. La oferta de oficinas virtuales muestra un crecimiento importante de la mano de la empresa Honduras Business Center (HBC).



Fundada hace unos años en Tegucigalpa y ubicada en la plaza Los Próceres, esta empresa reporta el 100% de ocupación tanto de oficinas permanentes como virtuales de uso abierto.



Comenzó con 38 oficinas cerradas, salas de conferencias y una área libre de 16 cubículos con acceso a servicios de Internet, telefonía, data show, televisores, videoconferencias, servicios de recepción y paquetería.



“Alrededor de 100 empresas conforman actualmente la familia HBC (oficinas físicas y virtuales) y nuestra medición del crecimiento se basa en siempre mantener el centro de negocios al 100% de ocupación, que es lo que actualmente manejamos”, dijo Ana Lucía Bier, directora de mercadeo y ventas.



Una de las empresas que rentan es Bayer, cuyas oficinas fueron adecuadas y hechas a la medida de sus necesidades. Aunque el mercado de alquiler de oficinas es muy volátil, Honduras Business Center ha aumentado sus ventas en un 30% en comparación con el año anterior.



“Tenemos competencia indirecta en el país, sin embargo no directa”, dice la ejecutiva, que reveló que existen planes de expansión hacia otras ciudades del país, en específico a San Pedro Sula.



La mayoría de las empresas que ocupan las instalaciones de HBC son empresas extranjeras, en donde se les brindan todos los servicios que solicitan para su negocio.



La renta promedio de las oficinas es de 700 dólares más impuestos (ISV) e incluye todos los servicios desde agua, luz, telefonía, Internet, mobiliario, mantenimiento de las instalaciones, limpieza, salas de reuniones, estacionamientos, etc.