 El error de los mitos de la superación personal

Los consejos para superarte están por todos lados. Un reporte reciente publicado en Journal of Management destacó que, de aproximadamente 25,000 artículos académicos acerca del desempeño, solo una parte incluye lo que los psicólogos llaman variabilidad “intraindividual”, que detalla rangos como los que existen entre el mejor desempeño de los individuos, sus desempeños promedio y los peores.



Nuestro estudio de cientos de buscadores de desempeño confirma en gran medida el reporte y ha derivado en la definición de una serie de mitos que evitan que la gente se supere:



DESEMPEÑARSE CON EXCELENCIA SIGNIFICA MANTENER UN DESEMPEÑO ÓPTIMO CONSTANTE

Realidad: quienes se desempeñan con excelencia muestran una variabilidad en su desempeño.



Consejo: espera una variabilidad. No existen los caminos lineales y firmes en la superación. Habrá subidas y bajadas. Si por lo general el camino va en ascenso, todo va bien. En la medida en que estés consciente de ello y te sientas agradecido, tendrás más paciencia y habrá menos probabilidades de que te desanimes.



CUANDO NOS COMPARAMOS CON LOS DEMÁS, MEJORAMOS

Realidad: la superación consiste en repetir acciones y circunstancias que derivan en nuestro mejor desempeño de modo que se arraiguen con el tiempo. No es resultado de la imitación. Sin embargo, las investigaciones demuestran que, en realidad, todo el tiempo nos comparamos con los demás, lo cual tiene consecuencias negativas.



Consejo: es mejor buscar oportunidades de superación reales revisando los errores y evaluando la forma en que las experiencias pueden hacernos mejorar.



LA GENTE EXITOSA SE COMPROMETE CON “UNA PRÁCTICA DELIBERADA ESPECÍFICA” DE UNA ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO

Realidad: aunque el pícher de las grandes ligas del béisbol R. A. Dickey ganó el premio Cy Young en 2012 en parte gracias a su dominio del lanzamiento bola de nudillo (un lanzamiento difícil de aprender, pero que casi siempre es imposible de batear si se ejecuta bien), también practicó y perfeccionó técnicas más tradicionales.



Consejo: no existe una única manera de mejorar para ti, ni para nadie.



LA SUPERACIÓN EMANA DE UN ENFOQUE DIRECTO EN TUS METAS MÁS DESAFIANTES

Realidad: la evidencia sugiere que fijarse metas y perseguirlas en realidad podría inhibir la superación.



Consejo: separa la planeación de tus metas de tus acciones. Al final, la superación proviene de nuestro conocimiento de los propios desafíos y capacidades, no de que sigamos fórmulas de la cultura pop. Se trata de comprender las cimas y los valles, compararnos con nosotros mismos, adaptarnos sobre la marcha y mantener un perfil bajo mientras hacemos algo grande.



(D. Christopher Kayes es profesor y presidente del departamento de Administración de la Universidad George Washington. James R. Bailey es profesor de Liderazgo en la Universidad George Washington).