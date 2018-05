Devaluación es de un centavo diario

Tegucigalpa

El precio de venta del dólar en Honduras, o sea lo que se paga por adquirir esa divisa, aumentó 14 centavos en dos semanas, confirmó el Banco Central de Honduras.



El tipo de cambio que registra la subasta electrónica de divisas del (BCH) pasó de 23.6652 a 23.8165 lempiras por dólar, o sea una devaluación de 15 centavos.



El valor de compra del dólar subió a "23.9675 lempiras por dólar", según la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).



"El deslizamiento de la moneda es muy acelerado y no hay condiciones para ello, ya que se cuenta con suficientes reservas internacionales para aminorar los fenómenos externos que empujen a la devaluación", advirtió el director de la Cámara de Comercio e Industrai de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina.



Las aautoridades del BCH no se han pronunciado al respecto. Las proyecciones de devaluación son del 4 al 5% para este año.



El resultado es más elevado que el acumulado de enero-abril 2018, el que varió de 23.5886 a 23.6594 lempiras por dólar, o sea siete centavos. Del 2 de enero al 14 de mayo 2018, el Sendi reportó que el tipo de cambio de referencia se depreció 20.24 centavos al pasar de 23.5886 a 23.7910 lempiras por dólar.



Fuerte deslizamiento



Ayer el tipo de cambio registró un fuerte deslizamiento en la subasta electrónica.



Al final de la sesión cerró en 23.7910 lempiras por dólar, con una caída de dos centavos respecto a la jornada del viernes anterior, que fue de 23.7655 lempiras por dólar.



Ese resultado es el más alto reportado en el transcurso del año. Las expectativas de varios sectores es que el lempira se devalúe en 2% y la acumulada hasta hoy es de 0.8%. No obstante, el resultado puede ser mayor.