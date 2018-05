 Nuevos retos para mercadólogos en CA

TEGUCIGALPA

Un nuevo estudio, “AdReaction: el arte de la integración”, de Kantar Millward Brown Mercaplan, reveló que el éxito de las campañas publicitarias se orienta hacia la integración y personalización.



“Hoy en día las audiencias (sobre todo los más jóvenes) quieren y buscan tener el control de contenidos y de publicidad en su navegación digital, de ahí la importancia de conocer cómo pautar de forma estratégica”.



La encuesta encontró que las acciones publicitarias bien integradas y personalizadas son más sustanciales porque incrementan la efectividad de las campañas en un 57%. “Sin embargo, se descubrió que menos de la mitad (46%) de todas las campañas que fueron examinadas cumplen con esta buena integración”.



La agencia de investigación de mercados también encontró que en Centroamérica, a diferencia de a nivel global, los mercadólogos y los consumidores coinciden en que las acciones publicitarias de las marcas están bien integradas (89% mercadólogos), en el caso de los consumidores hay una percepción levemente más baja (77%), pero superior a la global (58%).



De acuerdo con el estudio, el 76% de los centroamericanos considera que los anuncios son más intrusivos (invasivos) que antes, e incluso un 35% asegura que la publicidad actual es más confusa, y por ello no logra conectar con ellos. Comparado contra el resto de América Latina (69%), opina que en la actualidad hay más intrusión de las marcas.



En contraste, un 64% de los encuestados centroamericanos opinó que en la actualidad los anuncios cuentan mejores historias y un 86% afirmó que hoy día los anunciantes se están adaptando mejor a los diferentes formatos que hay.



¿Qué pasa con los latinos? Para el 65% sí hay mejores historias en los distintos formatos digitales que utilizan y los mercadólogos sí están aprovechando al máximo la diversidad de canales para conectar con su público objetivo.



“Muchos mercadólogos optan por utilizar todos los medios y pautar en todos los momentos disponibles para llegar a mayor audiencia. Sin embargo, estamos llegando a un punto donde los consumidores se sienten abrumados, incluso sintiendo que la publicidad se está convirtiendo en intrusiva. Si los mercadólogos no invierten recursos en entender la integración de medios, creatividad y mensaje adecuado, corren el riesgo de desperdiciar su presupuesto de comunicación”, dice Antonietta Rauzzino, directora local de medios de Kantar Millward Brown Mercapl



HALLAZGOS GLOBALES DEL INFORME



1. Los mercadólogos batallan para encontrar el equilibrio entre integración y personalización. El 29% de los anuncios examinados estaban integrados, pero no personalizados, mientras que un 26% de los anuncios no estaban lo suficientemente integrados, dice el estudio de Millward Brown.



2. Los consumidores sienten que están viendo más anuncios en más lugares. La mayoría alrededor del mundo (69%) está de acuerdo en que los anuncios son más invasivos en la actualidad. La cifra es mayor al 50% en todos los países, con excepción de China. Japón, Hong Kong, Corea e Indonesia.



3. Al preguntar si las campañas se desempeñan mejor al desarrollar historias e integrarse a través de los formatos, hay mayores sinergias en Nigeria, India, Arabia Saudita, China y Brasil, y una opinión distinta en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia y República Checa.