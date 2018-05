 El señor de la televisión de Honduras

TEGUCIGALPA

Con seis década de trabajo en el principal grupo televisivo del país, José Rafael Ferrari se ha ganado a pulso el título de rey de la televisión.

Recientemente laureado por la empresa privada por sus logros profesionales y aporte al país al frente dela Fundación Teletón, el empresario y directivo deportivo (Presidente del Club Deportivo Olimpia) dio espacio para hablar de su trabajo.



Y es que no es fácil estar al frente de la Corporación Televicentro, fundada en 1987 con la intención de unificar en una sola administración los canales 5, 3/7 y 7/4, y un servicio de streaming en Internet.



Con dicha unificación, se procedió a ampliar la cobertura de esos canales construyendo repetidoras en distintos puntos del país.



Pero su llegada al sector data de 1957 cuando toma el control del negocio familiar y asume como gerente general de la estación radial HRN.



Ese cargo lo desempeño hasta el año de 1965, cuando pasa a ser el gerente general de Compañía Televisora Hondureña S.A., Canal 5.



Se convierte así en uno de los propietarios de medios de comunicación social de mayor referencia en Honduras y la región centroamericana, con una amplia trayectoria en esta rama de la comunicación social.



Su responsabilidad social empresarial le ha permitido impregnar una filosofía basada en el debate de las ideas, el pluralismo y la tolerancia, manejando así con alto profesionalismo su desempeño en los medios.



Se considera un convencido que la democracia es la mejor forma de gobierno, pues vivió los estertores de los regímenes autoritarios que en el siglo pasado caracterizaron a Honduras en esos años.



Recuerda que la muerte de su padre (Rafael Ferrari García), fundador de la primera emisora comercial del país en 1930, llevó a su madre (Rosario Sagastume) y a él ha seguir con el reto al frente del negocio.



“Constituirse en empresario de la comunicación es una tarea difícil porque se llega a diferentes sectores con diversidad de pensamiento””, destaca .



Según Ferrari, la responsabilidad, la comprensión y el sentimiento patriótico deben prevalecer en las acciones empresariales e individuales si se busca “el bienestar común y forjar la Honduras donde imperen la libertad, la armonía y tranquilidad de los nacionales”, apuntó en un discursos ante sus homólogos en el Cohep.



Sobre el personal que labora en el grupo televisivo, los calificó de “valientes hombres y mujeres que me acompañaron ayer y me acompañan hoy en las cotidianas labores de la radio y televisión”.



El “Señor Ferrari”, como le dicen respetuosamente sus colaboradores, quienes le reconocen su sensibilidad a las necesidades personales, también ha obtenido reconocimientos como el Gran Caballero Hoja de Liquidámbar (1992), Gran Cruz Placa de Oro, otorgado por el Congreso Nacional de Honduras y premio Trayectoria Empresarial concedido por Televisa en México.



La compañía televisora que dirige lidera las audiencias e ingresos en el mercado hondureño, por su peso en audiencias y cobertura y el haber ganado derechos en transmitir grandes eventos nacionales y deportivos.