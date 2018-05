 Honducafé lidera venta de café copaneco a Nestlé

TEGUCIGALPA

En Corquín, Copán, se cultiva el café orgánico Dulce Gusto Honduras, la primera cápsula de café hondureño producida por la transnacional de alimentos Nestlé.



La calidad requerida del aromático no es casualidad, en Corquín se encuentra uno de los centros de alto potencial en la producción de plántulas de café, maderables y de hortalizas, además es el único en el país que cuenta con un módulo para formación de baristas denominado Academia de Barismos.



El Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) registra en el municipio de Corquín una producción anual de 130,000 quintales. El grano se cosecha entre 1,000 y 1,500 metros sobre el nivel del mar.



“En esta región se cosechan las variedades de café Bourbon, Caturra, Catua.

El producto que sale de esta zona es considerado de alta calidad y con características especiales, entre las que resaltan: “café con sabor a chocolate, cuerpo redondo, bien balanceado, con un post gusto sostenido”, dice el Ihcafé.



Nestlé compra el grano a los productores asociados en el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) y el grupo exportador Honducafé, que aglutina a más de 21,000 productores en los 17 departamentos en los que se cosecha el grano en el país.



Leo Leiman, CEO de Nestlé para América Central, dijo que su empresa es la principal compradora de café en el mundo (14 millones de sacos al año) y en Honduras compran el 10% de la producción nacional. Dolce Gusto es la marca líder de café de Nestlé en Europa, Asia y otros destinos del mundo. Ha incluido en su portafolio las cápsulas Honduras café Corquín.



“Es un café 100% orgánico, 100% arábiga de la región de Corquín, Copán, en el occidente de Honduras”, apuntó.



Las cápsulas de esta primera edición para el mercado europeo han sido elaboradas en fábricas de la compañía en Inglaterra, bajo los estrictos estándares de calidad que exigen estos productos. Más tarde se harán ediciones para el mercado asiático. Cada cápsula cuenta con la información del café en varios idiomas: inglés, francés, alemán, checo, entre otros.



Exportadores

Tres empresas suministran el café a Nestlé en el país: Co. Honducafé, Becamo y Cigra.



Pero el café para las cápsulas Dolce Gusto Honduras son proporcionadas por Co. Honducafé, asegura su gerente Basilio Basilio Fuschich Hawit.



El empresario dijo que su empresa exporta anualmente más de 2.5 millones de sacos, y que de estos Nestlé compró el año pasado 300,000 sacos una parte es para las cápsulas. Es café, agregó, que llena todas las especificaciones de la multinacional.



“Estas calidades de café son tan especiales que son producidas por pequeños productores” a lo largo del país. La empresa Honducafé cuenta actualmente con 21,000 productores del grano a nivel nacional. Más de 7,000 son mujeres, destaca el empresario.



¿Cómo surge la idea?

Eduardo García, gerente general de Nestlé Honduras, dijo que la idea original fue atender las demandas de públicos exigentes como el consumidor europeo. Cada vez, dice, el europeo busca orígenes más exóticos y Honduras se posiciona como un lugar espectacular para orígenes por sus microclimas.



“Trabajamos mucho con el Presidente y el señor ministro, con nuestros socios comerciales, con Honducafé, y se decidió emprender este sueño. Se trabajó mucho con nuestra matriz, desde Panamá hasta Suiza, y en un corto tiempo se logró tener un café de clase mundial. Se han superado nuestras expectativas”.



El grano se está vendiendo a precios de mercado. Para este año, Nestlé anuncia que incrementará sus compras hasta un millón de sacos, otra buena noticia para el país.



Para este año se proyecta la exportación de más de nueve millones de sacos. “Ojalá y podamos llegar a 10 millones, yo no creo, pero vamos a superar las metas”, dijo por su parte Basilio Fuschich Hawit.



Líderes

Honduras es actualmente el primer productor del grano en América Central, el tercero en América Latina y el sexto a nivel mundial y quinto en exportación. Es, además, el segundo a nivel mundial de productores de café arábigo. “Honduras está muy bien posicionada y tenemos muy buena calidad y lo podemos superar”, agrega.



El Ihcafé registraba que al 9 de mayo las exportaciones de café estaban llegando a los 5.82 millones de sacos de 46 kilogramos, un 13% más de lo exportado a la misma fecha en el período del año pasado. El organismo señala que los principales destinos del café hondureño son Alemania, que capta el 29% de las exportaciones; Bélgica el 23% y Estados Unidos el 14%. Otros destinos son Italia (5%), Francia (4%), Reino Unidos (3%), Suecia, Colombia y Holanda.