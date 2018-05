Occidente y Banpaís dejan en suspenso solicitud para operar fondo de pensiones  

TEGUCIGALPA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó que Banco de Occidente y Banpaís no terminaron el proceso para lograr el permiso de operación de su fondo de pensiones.



Occidente y Banpaís presentaron sus solicitudes de interés de contar con una AFP hace unos años.



Occidente se registró como grupo financiero y en la Resolución GE No. 376/18-05-2016 manifestó su interés de contar con una AFP y una reserva de capital de 400 millones de lempiras.



Mientras Banpaís (Resolución GE No. 461/26-03-2014), remitió el permiso al Banco Central de Honduras (BCH), “previo dictamen de la CNBS”.



La solicitud fue presentada por los abogados de Banpaís y Data Centro y la empresa operaría con el nombre de AFP del País con un capital de 70 millones de lempiras.



Los accionistas de la nueva AFP serían Banco del País, Seguros del País y Data Centro, con sede en la ciudad de San Pedro Sula. Incluso la documentación presentada ante el BCH y la CNBS incluye los nombres del Consejo de Administración y Comisario de la nueva entidad.



Sin embargo, la Superintendencia de la CNBS informó que los trámites finales están a cargo de los solicitantes y a la fecha no cuentan con la totalidad de la documentación requerida y por ello “no hay nuevas AFP aprobadas”.



Actualmente solo tres bancos privados operan en el sector de pensiones (Atlántida, Ficohsa y BAC), junto a un permiso especial para el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).