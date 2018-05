 Atlántida sigue de compras en El Salvador

TEGUCIGALPA

Así como lo anunció el presidente de Grupo Atlántida, Guillermo Bueso, a D&N a finales del año pasado, El Salvador es el país donde concentran su estrategia de expansión.



La Superintendecia de Competencia (SC) autorizó al grupo hondureño Inversiones Atlántida la compra de una aseguradora propiedad de Inversiones Financieras Davivienda.



En un comunicado, el regulador informó que Inversiones Financieras Atlántida, la subsidiaria en El Salvador del conglomerado hondureño, solicitó la aprobación de la SC para la adquisición del 99.99% del capital accionario de Davivienda Vida, Seguros de Personas.



Atlántida opera en El Salvador con un banco, una casa corredora de bolsa, una gestora de fondo de inversión (AFP Confía) y ahora una aseguradora.



Compra segura

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (SC) resolvió avalar la solicitud por considerar que esta operación no perjudicará “la dinámica en los mercados de seguros de personas o cualquier otro de los mercados financieros relacionados”.



“No se ha encontrado evidencia que indique que la concentración económica produciría una limitación significativa de la competencia en cualquiera de los mercados en los que participa o podría llegar a participar el grupo adquiriente”, indica la resolución del Consejo Directivo de la entidad.



Davivienda, de capital colombiano, opera dos aseguradoras en El Salvador y según la información de la Superintendencia de Bancos del vecino país, continuaría con la operación de “Davivenda Seguros Comerciales Bolívar”.



La operación de Davivienda Seguros Vida es la que pasa a manos de Atlántida.



Crecimiento

Grupo Financiero Atlántida no es un actor nuevo en el sistema financiero salvadoreño. Llegó en 2015 aprovechando la salida del estadounidense Citibank que tenía el 75% de las acciones del fondos de pensiones, AFP Confía.



La inversión estimada fue de 50 millones de dólares. Confía es el mayor fondo de pensiones de El Salvador. Al cierre de 2017, gestionaba 52.7% de los valores administrados por el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) y contaba con 47.2% de los afiliados totales.



El año pasado, Invatlán adquirió Banco ProCredit, compra que se oficializó a principios de noviembre. La inversión fue de 40 millones de dólares por la compra y aumento de capital social. Con esta adquisición se creó Banco Atlántida El Salvador y cumplir su meta de crear un conglomerado financiero en el vecino país.



REGULACIóN E INVERSIONES

1. La Ley de Competencia establece (artículo 33) que las concentraciones económicas requieren de autorización previa de la SC cuando implican una combinación de activos totales que supera 50,000 salarios mínimos anuales o ingresos totales combinados exceden los 60,000 salarios mínimos urbanos.



2. Davivienda Vida, Seguros de Personas no ha ejercido actividad comercial por un período prolongado (más de diez años). En consecuencia, no se prevé que la concentración perjudique la dinámica en los mercados de seguros de personas o cualquier otro de los mercados financieros relacionados.



3. Al 31 de diciembre de 2017, las primas netas de las Sociedades de Seguros de El Salvador ascendieron a $616,142,801.55 y las utilidades $38,401,974.41, estas últimas generaron una Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) a nivel del sistema de 9.88%, informó la SSF (Superintendencia).