Por qué usamos como modelos para nuestro proceso de contratación a la NFL y la NASA  

La mayoría de los expertos en administración dirían que las entrevistas a profundidad, la verificación de referencias y las revisiones de muestras de trabajo.



Sin embargo, en Citadel y Citadel Securities hemos decidido dar un paso más allá. Inspirada por las rigurosas y competitivas pruebas grupales que emplea la Marina en su programa SEAL, la NASA en su selección de astronautas y la NFL.



Para evaluar a reclutas novatos, nuestra compañía decidió celebrar regularmente “maratones de datos”: concursos en los que estudiantes de licenciatura y posgrado que consideraríamos para puestos en inteligencia artificial, tecnología y ciencia de datos en nuestra empresa tienen la oportunidad de competir por un premio en efectivo, mientras usamos criterios observables y medibles para evaluar su desempeño.



Aunque las entrevistas bien estructuradas pueden ser útiles para evaluar la personalidad y la adecuación cultural, creemos que son mucho menos eficaces para considerar cualidades como las habilidades analíticas, de trabajo de equipo y de desempeño bajo presión.



Nuestro objetivo es darles a los atletas intelectuales la oportunidad de no solo hablar, sino también de demostrar las cualidades que buscamos: pasión por resolver problemas desafiantes, un rigor analítico excepcional y la capacidad de deducir aprendizajes a partir de conjuntos de datos complejos de las distintas economías e industrias de los mercados.



Las competencias también nos permiten no solo evaluar a los posibles empleados, proporcionando a nuestro equipo de adquisición de talento datos valiosos para ayudarlos a acercarse a la gente más apta para contratarla, sino también para atraer candidatos que quizá no habían considerado hacer carrera en nuestra industria.



En nuestra opinión, este tipo de pruebas, de cualquier tamaño y forma, puede funcionar para muchas empresas, siempre y cuando estas pasen tiempo desarrollando programas que se enfoquen en las áreas en las que tienen las necesidades más altas de contratación y donde el talento puede tener el mayor impacto.