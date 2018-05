 ¿Por qué tantos gerentes se olvidan de que son seres humanos?

NUEVA YORK

“Hoy en día el liderazgo”, nos dijo Javier Pladevall, presidente ejecutivo de Audi Volkswagen, España, “se trata de desaprender administración y reaprender a ser humano”. Lo que quiere decir Pladevall es que el poder del liderazgo radica en nuestra capacidad de formar vínculos personales y significativos con la gente a la que dirigimos.



El problema es que cerca del 70% de los líderes se califican a sí mismos de inspiradores y motivadores, pero esto contrasta marcadamente con la manera en que los empleados los perciben. Como líderes, debemos ser humanos antes que administradores. Con base en nuestro trabajo creando líderes más humanos, ofrecemos algunos consejos:



—Pórtate de manera personal. Bob Chapman, director ejecutivo de Barry Wehmiller, la empresa global de manufactura, y autor de Everybody Matters, se ha esforzado por inculcar un liderazgo verdaderamente humano en su compañía. Cuando toma decisiones con impacto sobre los empleados, se pregunta: si mi hijo, mi padre o un buen amigo trabajara aquí, ¿agradecería esta decisión?



—Ten autoconciencia. El pionero del liderazgo Peter Drucker dijo: “No puedes manejar a otras personas a menos que te manejes a ti mismo primero”.

—Sé autogeneroso. El liderazgo no se trata de ti, sino de la gente y la empresa que diriges. La siguiente es una manera simple de verificar si eres generoso al liderar: cuando tomes decisiones, revisa tu motivación… ¿lo haces por obtener una ganancia personal o para el beneficio de otros?



—Sé compasivo. La compasión es la intención de brindar alegría a otros. Si alguna vez has tenido un líder compasivo, sabrás cómo se siente.



(Rasmus Hougaard es fundador y director administrativo de Potential Project. Jacqueline Carter es socia y directora para América del Norte. Vince Brewerton es un estratega organizacional y director de país en Canadá).