 Rusia 2018, una propuesta más allá del fútbol

TEGUCIGALPA

Rusia está lista para recibir a miles de turistas a lo largo de la realización del Mundial de Fútbol que se disputará en junio en ese país.



La nación euroasiática se ha preparado para ofrecer a sus visitantes no solo fútbol, sino una amplia agenda de actividades culturales y de ocio.



El sitio web español Civitatis.com ha seleccionado diez propuestas para Rusia 2018 que van desde los clásicos tours guiados a pie a un curso para conducir carros de combate, probablemente una experiencia que solo se ofrezca en Rusia.



La capital rusa, por la que entrarán todos los aficionados latinoamericanos, ofrece un amplísimo abanico de actividades para el viajero, pero quizás la más llamativa sea la posibilidad de realizar un curso de conducción de carros de combate, informan los expertos.



Esta es una actividad que cuesta 4,000 euros para un grupo de 10 personas y se realiza en una base militar en las afueras de Moscú. La reserva debe hacerse con un mínimo de 14 días, aunque en las fechas mundialeras se recomienda hacerla con mayor anticipación.



Otras actividades enlistadas para los turistas "futboleros" son los paseos a pie, en bus, por barco o en carro de combate o visitas al Museo Bunker 42, un refugio construido para proteger a 3000 personas en caso de ofensiva extranjera. "El precio de estas actividades es mucho más asequible, 40 euros", indican.



La propuesta no podía dejar de lado el tema cultural, en la que resalta el espectáculo de Ballet Nacional Ruso “Kostroma”, que hace un recorrido por las regiones y tradiciones del país a través de la danza. Los interesados deben hacer la reserva con un mínimo de tres días de antelación



A quienes visiten Moscú por primera vez, se les recomienda dar un primer vistazo general de la capital a pie, en autobús o barco. Una opción muy cómoda es el paseo en barco por el Rio Moscova. El precio, señala el sitio web, es de 37 euros e incluye, adicionalmente, un billete de dos días para el autobús turístico.



Por supuesto, y como en casi todas las capitales europeas, una muy buena opción para viajeros con poco presupuesto, y ganas de caminar, es realizar el free tour en español.



En sus tres horas de duración pasa por lugares emblemáticos la Plaza Roja, la Catedral de Kazán, el Museo Estatal de Historia, la Catedral de San Basilio, la antigua sede del KGB o los Teatros Maly y Bolshoi. Este recorrido, y una visita al Kremlin, son dos actividades que no hay que dejar de realizar. Los recorridos guiados y en español cuestan 40 euros por persona, con las entradas incluidas.



Conociendo la historia de Rusia: Del Hermitage a volar en un MIG-29



La propuesta se extiende a San Petersburgo, la antigua capital zarista, donde jugarán Brasil, Costa Rica y Argentina en la primera fase. También tendrán lugar en la ciudad una de las dos semifinales.



Entre estos partidos no se puede dejar de visitar el Museo del Hermitage, una de las principales pinacotecas del mundo. Pero el edificio es más que un museo, es historia viva de Rusia y de la Unión Soviética, ya que aquí tuvieron lugar algunos de los acontecimientos más importantes de la revolución rusa, que este año cumple 50 años. Por eso, merece la pena invertir en una visita guiada al Hermitage que nos cuente todo en detalle. Tanta historia y arte junto explican que las visitadas guiadas duren 3 horas. Las visitas en español se ofrecen dos veces por semana y este verano es probable que estén bastante llenas.



Por supuesto, también existe la posibilidad de realizar un free tour en San Petersburgo. Los bolsillos más holgados pueden optar por un tour privado por la ciudad que cuesta 80 euros por tres horas para grupos de hasta cuatro personas (precio por grupo) con la ventaja de poder diseñar el recorrido de forma personalizada y con un horario de arranque más flexible



Pero quizás, la experiencia más espectacular de todas las que se ofrecen en Rusia es la posibilidad de realizar un vuelo supersónico a bordo de un MIG-29 en la base aérea de Sokol, ubicada en Nizhny Novgorod. Por el estadio de esta ciudad pasarán las selecciones de Argentina y Costa Rica en la primera fase. Las reservas se deben de hacer con dos meses de antelación como mínimo y la instrucción se realiza en inglés.



En Kazán, donde Colombia jugará un partido en la primera fase, Civitatis.com ofrece 3 actividades, entre ellas un free tour por Kazán que recorre, entre otros puntos de interés, el monasterio de la Virgen de Kazán, uno de los más grandes de la región del Volga, o las murallas del Kremlin de Kazán.