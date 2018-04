La comunicación responsable que necesitamos hoy

TEGUCIGALPA

En este momento que está leyendo este artículo probablemente ya haya recibido al menos mil a tres mil impactos publicitarios, que es lo que normalmente una persona recibe al día.



Hemos pasado de una comunicación simple a una comunicación responsable porque ahora deberíamos de estar más conscientes de lo que expresamos y a quiénes afectamos positiva o negativamente, como parte de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).



Todas las empresas tienen la necesidad de comunicar a la sociedad, sus acciones, su estrategia, su razón de existir, etc. Cada vez más las empresas tienen la exigencia de un diálogo continuo con nuestros públicos de interés, es decir, con sus colaboradores, sus inversionistas, sus proveedores, sus clientes, la comunidad, entre otros.



De esta necesidad, nació la Mesa de Comunicación y Mercadeo Estratégico de la RSE para la Creación de Valor en la Empresa, organizada por Fundahrse y la agencia mexicana de comunicación Ton!c Latam, en ella participan 16 profesionales que pertenecen a ocho empresas hondureñas.



Algunos errores que cometemos como empresa o como agencia al momento de comunicar, es la de no personalizar el mensaje, creemos que puede ser el mismo tanto para los medios tradicionales (prensa, televisión y radio) como para los medios digitales (blogs, sitios webs, redes sociales, etc.)



Se debe analizar los diferentes públicos que encontramos en los medios, por ejemplo; una persona leyendo el periódico: mujer u hombre de 40 años, con una trayectoria de trabajo de 15 años, su última publicación en Facebook fue hace cinco días. Una persona viendo un spot en Facebook: millennial, ha tenido dos puestos creativos a su edad, su última story publicada fue hace dos horas en instagram, el spot que ve es de seis segundos.



Es un ejemplo que puede sonar exagerado, pero existen estos casos cuando no le damos importancia al contexto en el que nuestro mensaje será recibido. También nos encanta suponer que la persona que recibe nuestra comunicación está entendiendo lo que queremos comunicar.



Cuando comunico responsablemente, genero diálogo continuo con mis públicos de interés y a partir de esto, recojo información clave, para elaborar mis mensajes personalizados y basados en su contexto. Una excelente comunicación responsable reduce los focos de conflicto interno y externo, mantiene activos canales y herramientas donde se puede recoger comentarios, recomendaciones y sugerencias, genera y mantiene una relación consolidada con los públicos de interés y, contribuye a la creación de espacios de información, participación y opinión.



En fin, la comunicación responsable es el proceso que permite a las empresas otorgar a sus públicos de interés la información completa sobre sus resultados e impactos económicos, sociales y ambientales, y fomenta el diálogo con ellos; y tiene tres principios: escuchar, adaptar los mensajes y; elegir los medios y fomentar el diálogo. Evitemos que la siguiente frase se cumpla: En la era de la post-verdad, no leo, no comprendo, comento.



La comunicación tiene una importancia estratégica en las empresas actuales por razones muy interesantes:



Yosseline Gálvez

Oficial de Comunicaciones de Fundahrse. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Máster en Dirección Empresarial. Catedrática de la carrera de Comunicación y Publicidad en la Usap desde mayo de 2016.