 Bajan denuncias por fraude en tarjetas

TEGUCIGALPA

El uso de las tarjetas de crédito crece en el país y con ello el número de denuncias en un mercado con 809,338 plásticos emitidos por once instituciones financieras.

A esto hay que agregar las 3,755,147 tarjetas de débito en circulación en el mercado, al mes de febrero.



La CNBS creó en el año 2015 la Gerencia de Protección al Usuario Financiero (GPUF), que ya ha atendido más de 11,000 denuncias, pero solo 311 en 2017.



La casi totalidad de los reclamos están ligados con el uso de las tarjetas de crédito por consumos no reconocidos y la solicitud de arreglo de pago con base en la Ley de Tarjetas de Crédito, dijo Mey Ling Pon, gerente de la unidad.



Al mes de marzo de 2018 ya resolvieron casi el 50% de las denuncias presentadas el año pasado.



El 56% de los reclamos resueltos, explicó, se dio a través de la vía del desistimiento, que consiste en analizar el expediente desde su admisión, si se determina que al reclamante le asiste la razón, se gestiona con la institución supervisada la manera de resolver las pretensiones del reclamante, una vez efectuado esto se aborda al reclamante y se le explica y se evidencia que el objeto de reclamo ha sido resuelto, por lo que desiste de manera voluntaria de continuar con el reclamo.



“Esto se hace con el objeto de brindar una respuesta expedita y favorable al reclamante”, apuntó.



Seguridad

Ling Pon dijo que en relación con el número de denuncias y el seguimiento que hacen de los servicios y productos que ofrecen los emisores de tarjetas de crédito, el uso de estos plásticos es una actividad con altos índices de seguridad en el país.



“Todos los emisores autorizados para emitir tarjetas de crédito en el país cuentan con mecanismos de seguridad apropiados para el uso del producto, algunas instituciones realizan el envío de un SMS al teléfono móvil registrado en la base de datos a nombre del titular alertando a este de las compras realizadas, incluyendo las compras en línea”, comentó.



Sin embargo, recomiendan a los tarjetahabientes tomar algunas medidas de seguridad, como no prestar su tarjeta de crédito a segundos, no proporcionar a ninguna persona la clave o pin para realizar retiros en cajeros automáticos ni anotar la misma junto con la tarjeta y al momento de realizar compras no perder su tarjeta de vista. Aconsejan hacer compras en línea en páginas seguras. Las tarjetas en el país tiene valores desde L. 5,000 a más de dos millones.





1. La GPUF cuenta con un equipo de abogados encargados de atender las consultas en materia legal que realicen los usuarios financieros, así como de elaborar las opiniones legales que sustentan los proyectos de resolución mediante las cuales se resuelven los reclamos de manera gratuita.



2. Los reclamos deben presentarse en primera instancia ante la institución supervisada, la cual está obligada a entregarle una respuesta por escrito en un plazo de diez días hábiles. En caso que el usuario no esté conforme con la respuesta, podrá interponer el reclamo en las oficinas de la Gerencia.



3. Para los bancos el análisis secuencial y el uso de las nuevas tecnologías son factores clave. Mediante el seguimiento del gasto e información del titular, en el que se incluya horas, cantidad y coordenadas geográficas de cada compra, es posible desarrollar un modelo informático para evitar fraudes.