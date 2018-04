 ¿Cómo controlar tu privacidad en redes sociales?

TEGUCIGALPA

En medio de las crecientes críticas a Facebook por la filtración de los datos privados de más de 50 millones de usuarios, especialistas aconsejan como proteger la información privada en redes sociales.



Si quieres estar al tanto de cómo configurar tus principales redes sociales para que nadie extraiga información sin tu permiso, te mostramos algunas claves para gestionar tu privacidad en Facebook, Instagram y Twitter.



Controla a quién enseñas tus datos en Facebook

En su política de privacidad, la red social creada por Mark Zuckerberg nos hace ver que somos libres de expresarnos como queramos y que somos nosotros, en todo momento, los que controlamos aquello que compartimos. Sin embargo, debemos estar al tanto de como configurar nuestro perfil para limitar el acceso a nuestros datos según qué personas.



Tan solo elementos como nuestro nombre o las imágenes de perfil y portada son siempre de carácter público para todo el mundo que nos busque. Todas las demás características de Facebook son personalizables.



Por tanto, podemos segmentar las personas que pueden pueden ver nuestras publicaciones y cada uno de los apartados de información de nuestro perfil personal en Facebook. Únicamente tendremos que entrar en Accesos directos de privacidad y establecer permisos para segmentar quién puede ver nuestras cosas.



Si seleccionamos la opción Ver como, podremos introducir el nombre de un usuario en cuestión y contemplar nuestro perfil como si desde su propia cuenta se tratase para ver qué aspectos de la privacidad podemos mejorar.



Controlar los contenidos en los que nos etiquetan también resulta esencial para gestionar nuestra privacidad. Por ello, activando Configuración de la cuenta > Biografía y etiquetado podremos decidir si aparecen en nuestro perfil aquellas publicaciones de nuestros amigos en las que hemos sido etiquetados.



Las aplicaciones que enlazamos a nuestra cuenta de Facebook extraen datos previa autorización nuestra. Por ello, podemos volver a gestionar estos permisos de aplicaciones desde Configuración de la cuenta > Aplicaciones > Sesión iniciada con Facebook.



Tu privacidad a salvo en Instagram

Desde 2012, la red social Instagram está gestionada por Facebook. Esto hace que ambas plataformas estén conectadas en varios aspectos. Y como no podía ser de otra manera, también lo hacen en temas de privacidad.



Si nos logueamos a través de Facebook para acceder a Instagram, automáticamente se estarán compartiendo estadísticas e información que, según la política de privacidad de la compañía, sirven para crear mejores experiencias entre los usuarios de ambas plataformas.



Una función básica de privacidad en Instagram es la de poder ‘echar el candado a nuestra cuenta’. Al activar el modo Opciones > Cuenta privada, los usuarios nos tendrán que enviar una solicitud de seguimiento que nosotros tendremos que aceptar si queremos que estos perfiles puedan ver nuestros contenidos.



No siempre podemos mantener la intimidad

Instagram solo permite ocultar nuestra actividad de ‘Me gustas’ si usamos una cuenta privada. De este modo, todos nuestros seguidores pueden estar al tanto de las publicaciones a las que hemos dado like en los últimos minutos, viéndose mermada nuestra privacidad, si mantenemos el perfil público.



Otra de las brechas de privacidad en Instagram es que no podemos ocultar fotos o vídeos en concreto, a ciertas personas, como sí se permite en Facebook. Esta acción solo es posible realizarla al publicar nuestros Stories.



En los Stories sí tenemos la opción de invisibilizar estas breves historias a uno o varios usuarios, así como limitar quién puede compartirlas por mensaje privado o por Facebook a terceros en Configuración de la historia > Ocultar historia a. También podemos establecer quién puede respondernos a estos contenidos Configuración de la historia > Permitir respuestas a mensajes.



El apartado de mensajes directos de Instagram es precisamente el que ha mostrado numerosas discordancias de privacidad en las últimas semanas. La plataforma incorporó un sistema en el que se muestran los minutos que han pasado desde nuestra última conexión a la red social. Sin embargo, podemos desactivar esta información desmarcando la pestaña Mostrar actividad presente en el menú de opciones.



Por último, si nos etiquetan en alguna foto tenemos la posibilidad de añadir manualmente o automáticamente esta publicación desde Opciones > fotos en las que apareces. Instagram también ofrece la posibilidad de seleccionar fotografías en las que hemos sido etiquetados y ocultarlas seleccionando Ocultar fotos.



Pocos caracteres, muchas opciones de privacidad

En 2017, Twitter aumentó la transparencia en torno a la privacidad de sus usuarios ofreciendo completas estadísticas sobre los lugares en los que nuestros datos son usados.



Desde el apartado Tus datos de Twitter podemos observar las aplicaciones que hemos instalado en los dispositivos desde los que hemos usado la red social, una lista de intereses que la empresa de microblogging presupone que tenemos o audiencias personalizadas que se crean a través de nuestros comportamientos de búsqueda o listas de correos electrónicos. Esto último modifica los anuncios que Twitter nos muestra durante la navegación.



Desde la pestaña de Privacidad y seguridad podremos proteger nuestros tweets para que solo usuarios autorizados puedan visualizarlos. También se nos ofrece la posibilidad de deshabilitar la opción de tuitear mostrando nuestra ubicación. Desde esta misma sección podremos elegir quién queremos que nos pueda etiquetar en fotos o decidir sobre si autorizamos que otros tuiteros nos encuentren a través de nuestro correo electrónico o número de teléfono.



Otra de las opciones interesantes para proteger nuestra privacidad es el hecho de poder desactivar las confirmaciones de lectura de los mensajes directos en Privacidad y seguridad > Mensajes directos. De este modo, ningún usuario tendrá información acerca de si hemos abierto o leído un determinado MD en Twitter.



Deja tu privacidad en buenas manos

Y por si no te da tiempo a configurar todas estas características en vida, redes sociales como Facebook van más allá y ofrecen la posibilidad de mantener la privacidad tras fallecer. Podemos crear un contacto de legado que podrá realizar algunas funciones con nuestra cuenta como publicar un mensaje de despedida fijado, actualizar la foto de perfil y portada o solicitar la eliminación de la cuenta.