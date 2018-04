 "Enamorate de Centroamérica", un programa para promocionar turismo a Honduras y región

TEGUCIGALPA

Con el objetivo de incentivar el turismo y satisfacer el interés de los visitantes que desean conocer Centroamérica, Avianca, las instituciones de Turismo de los Gobiernos, mayoristas y proveedores de servicios turísticos de la región, lanzan el programa de turismo “Enamórate de Centroamérica”.



“Enamórate de Centroamérica” busca comercializar Centroamérica en alrededor de 50 destinos, poniendo a disposición 200,000 sillas desde la red de rutas de la Avianca.

La meta es generar al menos 50,000 turistas hacia Centroamérica durante el período del programa. La venta de estas tarifas promocionales será del 3 al 10 de abril, para viajar dependiendo del destino de origen.



En el marco del programa denominado “Enamórate de Centroamérica”, Avianca ofrece a los turistas tarifas especiales para viajar y disfrutar de la región desde 14 diferentes países de la red de rutas de la aerolínea.



Asimismo, en conjunto con los organismos de Gobierno, se está realizando una inversión publicitaria de 150,000 dólares en los mercados prioritarios para cada país, como incentivo para la promoción turística.



Los paquetes van desde los 149 dólares desde Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán; 249 dólares desde San José, Costa Rica, a Tegucigalpa; y de 329 dólares desde San José y San Salvador hacia San Pedro Sula.



Los boletos desde Ciudad de Guatemala, Managua (Nicaragua) y Belice hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula se venderán a 329 dólares, y por el mismo precio se podrá viajar desde Ciudad de Guatemala, San José (Costa Rica), Managua (Nicaragua), y El Salvador hacia Roatán.



Desde New York y New Jersey a Tegucigalpa el boleto costará 429 dólares y desde New York y New Jersey a San Pedro Sula 419 dólares. La propuesta incluye viajes desde 25 destinos de Colombia a Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán por 469 dólares.



Desde Los Ángeles (California) a Tegucigalpa se ofrecen boletos por 549 dólares y a San Pedro Sula por 479 dólares. Desde Miami se podrá viajar a Tegucigalpa por 559 dólares y desde Madrid (España) por 629 dólares.



Otros destinos

Desde Quito y Guayaquil (Ecuador) hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán un boletó costará 769 dólares; y desde Santiagoa de Chile a Tegucigalpa y San Pedro Sula por 779 dólares.



$329 dólares desde Honduras para América Central

Asimismo, desde Honduras se ofrecen varias tarifas promocionales –tasas e impuestos incluidos- para viajar hacia: Managua, Guatemala, San José, El Salvador y Belice por 329 dólares. Estas tarifas están disponibles del 3 al 10 de abril, para viajar del 3 de abril al 30 de noviembre del 2018.



“El turismo es una actividad muy importante para la aerolínea y uno de los rubros prioritarios de la economía de la región, por lo que su fomento es una tarea de todos", dijo Danilo Correa, director general de Avianca para Centroamérica y México.



"En Avianca estamos conscientes y comprometidos con esa labor, por lo que desarrollamos opciones atractivas y competitivas para promover la llegada de turistas hacia cada uno de los países centroamericanos, desde más de 50 destinos de nuestra red de rutas. Nos interesa que nuestros pasajeros conozcan nuevos destinos, se enamoren de Centroamérica, se diviertan y vivan experiencias inolvidables”, comentó.



Agregó que con esta propuesta "buscamos que, a través de un esfuerzo comercial integrado, se incentive el flujo de viajeros tanto en el corto como en el largo plazo, generando al tiempo un mayor conocimiento de las grandes opciones para hacer turismo que ofrece nuestra región”.



Paquetes Vacacionales

Se contará con paquetes vacacionales que incluyen boleto aéreo, estadía, tours, transporte terrestre, entre otras opciones. Los productos estarán disponibles para la venta entre el 3 al 21 de abril.



La propuesta es el resultado de una interrelación efectiva entre los proveedores de servicios y Avianca, creando un producto competitivo y desarrollando una adecuada estrategia de comercialización.