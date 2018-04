 El primer administrador de empresas de Honduras

TEGUCIGALPA

Viene de una familia numerosa (son once hermanos) y de escasos recursos económicos.

Desde pequeño fue un apasionado de los números y de los animales, razón por la cual en un primer momento, cuando tenía que decidir qué estudiar, se inclinaba por una carrera ligada a la agricultura o la ganadería, pero como no contaba con los recursos económicos para ir en pos de sus sueños decidió quedarse a estudiar administración de empresas en la UNAH. Sin embargo, su pasión por la agricultura lo llevó 10 años después de haberse graduado en Honduras a los Estados Unidos a estudiar una maestría en Agricultura, Economía Agrícola y Agronegocios en la Universidad de Texas A&M University.



Durante su desarrollo profesional ha trabajado en temas de administración y finanzas, mercadeo, organización y presupuestación, docencia universitaria, ganadería de registro, asesor de pequeñas y medianas empresas. Habla español e inglés.



Es presidente y fundador de la Fundación Volver a Casa, que se dedica al apoyo, educación, investigación y colaborador del Estado en materia de salud mental; y asesor gerencial de la Orquesta Sinfónica de Honduras. Actualmente trabaja en la conformación de un programa de limpieza Honduras.



También fue representante del sector agrícola y ganadero en las mesas de negociaciones de los tratados de Libre Comercio de la región centroamericana con los Estados Unidos (RD-CAFTA) y con la Unión Europea.



Y es así, según le cuenta a D&N, que ha mezclado (a lo largo de su vida) “las dos cosas que me han apasionado: los números y la agricultura”. La administración -revela- me ha dado la ventaja de que cuando la gente mira que está lloviendo yo veo que está cayendo dinero, porque la lluvia hace que los cultivos y los pastos florezcan. “Yo veo la parte de la naturaleza, del campo, pero todo con números (...)”, y siempre, antes de emprender un proyecto, se pregunta: ¿será esto rentable? ¿será económico? ¿puedo hacer esta inversión? ¿no la puedo hacer?”.



Más administradores

Es un convencido de que Honduras necesita más administradores en todas las áreas posibles, tales como infraestructura, agropecuaria y tecnológicas. Parece que a veces nos gustan más las profesiones humanísticas y no escogemos las tecnológicas. Fiallos es un analista de la situación política y social del país. Un hombre que potencia el uso de la tecnología en la administración de negocios y la educación, a pesar de que cuando él pasó por las aulas universitarias, no existían las computadoras.



Las diferencias entre la educación de ayer y la de hoy son abismales. En nuestros tiempos éramos todólogos, aprendíamos mercadeo, finanzas, recursos humanos, estadísticas, cálculo, operaciones, etc. Hoy, a través del tiempo y viendo las necesidades del mercado, hay gente especializada en cada una de esas áreas, en mercadeo, finanzas, recursos humanos, solo en informática, que en mis tiempos no existía, dijo.



“En 1974 no había computadoras y hoy es impensable manejar una empresa sin la parte digital, es imposible”. Es de la opinión que hoy en día la educación “tiene que ser más participativa, con más experiencias de campo para que la gente que se está graduando salga con ideas más claras de lo que está sucediendo en el mercado”.