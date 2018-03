 ¿El exceso de regulaciones detiene a EUA?

Nueva York

Aunque la reforma regulatoria podría proporcionar un gran impulso si se hace de manera correcta, retirar regulaciones indiscriminadamente podría hacer más mal que bien



UNA DESREGULACIÓN GENERAL NO AYUDARÁ

Muchos conservadores y liberales parecen pensar que la única regulación buena es la que ya no existe. Si eso fuera verdad, debería ser posible cuantificar la regulación y medir el daño que hace. Sin embargo, los intentos por hacerlo no han sido particularmente exitosos.



Consideren los índices de libertad regulatoria publicados por la Heritage Foundation y el Cato Institute, que califican a los países en una escala en la que una puntuación alta indica mayor libertad regulatoria y una baja señala una mayor carga regulatoria. Aunque los países prósperos tienden a tener puntuaciones de mayor libertad regulatoria, la correlación no es causal. Hay otros factores en juego que, en conjunto, influyen tanto en la prosperidad como en la libertad regulatoria.



En investigaciones previas he usado algunos de esos factores para recopilar un índice de calidad del gobierno, con base en datos concernientes al Estado de derecho, la protección de derechos de propiedad, la independencia judicial, la justicia procesal y la inexistencia de corrupción. Encontré que la calidad del gobierno es un predictor estadísticamente significativo del PIB y de los índices más amplios de prosperidad. Al mismo tiempo, cuando controlé la calidad del gobierno, la libertad regulatoria perdió su poder predictivo. Según mi interpretación, esto significa que la calidad del gobierno es la verdadera causa de la prosperidad económica y social. La libertad regulatoria no es un fin en sí misma, más bien es una consecuencia del buen gobierno en un sentido amplio.



LAS TRES “R” DE UNA REFORMA REGULATORIA EFICAZ

En primer lugar, hay que retener las regulaciones que sostienen las reglas básicas de una economía de mercado. Estas incluyen las regulaciones que protegen los derechos de propiedad, aseguran que los contratos se honren y brindan protección contra daños legales comunes como el fraude, la negligencia y el perjuicio. En principio, esas reglas pueden hacerse cumplir a través del sistema judicial, pero como las cortes pueden ser lentas y costosas, las regulaciones son una alternativa útil. Aun así, los reformadores deben estar pendientes siempre para evitar la duplicación, los estándares en conflicto y los requisitos de reporte excesivos que puedan abordarse sin hacer que las regulaciones se vuelvan ineficaces.



En segundo lugar, hay que reemplazar las regulaciones con fines legítimos, pero con consecuencias dañinas involuntarias.



En tercer lugar, hay que repeler las regulaciones motivadas principalmente por la manipulación de una política pública para una ganancia personal.



La lección

Las regulaciones deben evaluarse una por una para determinar si deben retenerse, reemplazarse o repelerse.



(Ed Dolan es miembro sénior del Niskanen Center y doctor en economía de la Universidad de Yale)