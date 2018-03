Honduras actualiza políticas y estrategias de seguridad alimentaria

TEGUCIGALPA

El Programa de "Impacto, Resiliencia, Sostenibilidad y Transformación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional" (FIRST, por sus siglas en inglés), apoya a Honduras en el proceso de actualización de sus políticas y estrategias de seguridad alimentaria.



“A través del FIRST hemos trabajado con los diferentes actores claves, vinculados a la seguridad alimentaria nutricional para articular y coordinar la implementación de la política pública", dijo el director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN), José Lino Pacheco.



Pacheco dijo que como resultado han obtenido la construcción de un plan de acción nacional con atención diferenciada a los grupos vulnerables de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en especial atención para pueblos indígenas, en las áreas de educación y nutrición, así como en la incorporación de la SAN en planes de desarrollo territorial con la perspectiva hacia la descentralización”.



El Programa FIRST se ejecuta en 32 países de África, Asia y América Latina y el Caribe, un territorio (Cisjordania y la Franja de Gaza) y una organización sub-regional en África (ECOWAS).