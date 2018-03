El azúcar, motor de desarrollo rural

TEGUCIGALPA

Si bien los precios internacionales están por debajo de sus costos de producción, la industria azucarera de Honduras mantiene su apuesta por el fortalecimiento del sector y su aporte a la economía rural de los lugares donde opera.



Son siete ingenios, de capital nacional y extranjero, los que operan en el país y que han logrado llevar la producción a niveles que les permiten cubrir la demanda nacional de este producto, y exportar sus excedentes.



En 2017 la producción llegó a 10,405,295 de sacos de 50 kg de azúcar, de los cuales el 70% fue para el consumo interno y 30% para la exportación. Esta venta al exterior reportó 80 millones de dólares en divisas por ventas internacionales.



Este año se producirán alrededor de 12.4 millones de quintales, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año anterior. Las exportaciones en 2018 llegarán a los 80 millones de dólares y en ventas internas más de 4,000 millones de lempiras. Las cifras son positivas para los actores del sector.



El país ha dejado de ser importador de este producto y ha comenzado a exportar aún en medio de las dificultades. “La industria está continuamente en transformación y renovación” y que se mantiene a pesar de los malos precios de este producto en el mercado internacional.



“Desafortunadamente no estamos teniendo un buen precio, que en el mercado internacional está (en promedio) en 13 centavos de dólar cuando nuestro costo histórico ha estado en 17 centavos de dólar, pero al mismo tiempo seguimos en la lucha, tenemos que ver cómo reducimos nuestros costos para poder competir a nivel mundial”, dijo a D&N Robert Vinelli, expresidente de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH).



Recuerda que es una industria que está en el país desde antes de 1928, cuando se trabajaba con trapiches artesanales movidos por bestias y que fue en ese mismo año cuando llegan los primeros ingenios. Sin embargo, para 1932 deben abandonar el mercado por la falta de competitividad internacional.



Es hasta 1948 que regresa la industria a Honduras con el ingenio Chumbagua, pero no es hasta 1974 que el país deja de importar azúcar. Hoy en día, con precios malos, la industria va a producir 50 millones de dólares de exportación, “o sea que vamos innovando, transformando, hoy en día todo está modernizado”, dijo Vinelli.



La industria sigue trabajando e impulsando la economía nacional. Cita, por ejemplo, que hoy se usa eficientemente el bagazo para generar energía eléctrica, incrementando la producción por hectárea y el riego por goteo para maximizar el uso de agua.



“Hoy una fábrica tiene una serie de equipos nuevos que no existían hace 10 o 20 años. Estamos continuamente evolucionado y transformando”. La industria busca fomentar además la responsabilidad social, mejorar exportaciones, productividad y las condiciones de nuestros obreros y las comunidades con las que convivimos. Tenemos programas de recolección de aguas, de conservación de bosques, proyectos de empleo.



Otros números

El impacto de la industria se midió en un estudio realizado por Fredi Arias, profesor asociado de la Escuela Agrícola de El Zamorano, sobre el aporte del sector a la economía nacional en entre 2012 y 2017.



“Se ha investigado y documentado la generación de ingresos de toda la cadena de valor y así determinar el peso en el sector agrícola”, principalmente en el área rural donde más de una tercera parte de los ingresos generados en el sector rural provienen de la caña, dijo Arias.



Entre los hallazgos relevantes mencionó que el valor económico creado por la agroindustria se acerca a los 7,622 millones de lempiras anuales, los cuales se distribuyen entre diferentes partes interesadas, pero que en su mayoría es absorbido por las compras a proveedores y el pago de sueldos y salarios.



Se pagan 21 millones de lempiras en impuestos a cinco municipalidades en las que el cultivo de la caña y el procesamiento del azúcar es la principal actividad, y algunas de las cuales dependen casi en el 100% de los impuestos que pagan las empresas del sector.



A esto se suma la generación de 200,000 empleos directos e indirectos, la inversión social directa de 80 millones de lempiras, la inversión en salud y seguridad ocupacional de 54 millones de lempiras y en cosecha de aguas de 17 millones.



Para Arias, lo más importante es la generación de oportunidades de negocios en áreas deprimidas. “Es un sector importante para la economía del país por su aporte a la actividad económica por la generación de ganancias y oportunidades de negocios, de bienestar a la población, la transferencia de tecnología”



LAS CIFRAS

Siete ingenios azucareros producirán este año en Honduras alrededor de 12.4 millones de quintales, lo que representa 6% más que en 2017.



PIB

La APAH reporta que el aporte de la industria azucarera al Producto Interno Bruto Agrícola (PIB) es del 13% y al PIB Nacional del 1.5%.



Empleos

Más de 20,400 empleos directos y 150,000 indirectos aporta el sector al mercado laboral hondureño, principalmente en el área rural.