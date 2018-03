 Lo que debe cambiar para las mujeres en el trabajo  

TEGUCIGALPA

En marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018, la consultora internacional PriceWaterhouseCoopers (PwC) entrevistó a más de 3,600 mujeres profesionales (con edades entre 28-40 años) para saber sobre sus experiencias de desarrollo profesional y sus aspiraciones. Las encuestadas incluían a participantes de 27 sectores de la industria y de más de 60 países alrededor del mundo.



El reporte "Time to talk: what has to change for women at work", revela que las mujeres son seguras, ambiciosas y están listas para lo que viene, pero muchas no confían en lo que sus empleadores les están diciendo sobre desarrollo profesional y ascensos, o lo que les conviene o les perjudica en su carrera.



Aunque los CEOs reconocen la importancia de ser transparentes en lo que respecta a sus programas de diversidad e inclusión para crear confianza, el mensaje no es lo suficientemente universal y fuerte. El 45% de las mujeres cree que el estatus de diversidad del empleado (género, etnia, edad, preferencia sexual) puede ser un obstáculo para su progreso profesional en su organización, y únicamente 51% de las mujeres estuvo de acuerdo con que los empleadores están haciendo lo suficiente para mejorar la diversidad de género.



Para mejorar las oportunidades de desarrollo profesional, las mujeres identificaron mayor transparencia (58%) como el paso crítico que pueden tomar los empleadores. Esto significa ofrecer al personal un claro entendimiento de las expectativas en ambos lados de la ecuación de empleo, incluyendo información sobre progreso y éxito profesional, y conversaciones abiertas con los empleados sobre en dónde están parados y qué se espera de ellos para avanzar.



La encuesta demuestra que más mujeres están reconociendo la necesidad de promoverse y el poder que esto tiene, más de la mitad están activamente persiguiendo y negociando ascensos, aumentos y experiencias que mejoren su carrera, las cuales son tan importantes para su progreso.



Del 41% de las mujeres que obtuvieron un ascenso durante los últimos dos años, el 63% negoció el ascenso. Y del 53% y 52% de las mujeres que recibieron un proyecto o asignación importante durante los últimos dos años, 91% y 86% negociaron estas oportunidades. La autopromoción da resultados, y una mayor transparencia combinada con apoyo personal en el lugar de trabajo ayudará a reforzarlo.



La penalidad por maternidad y flexibilidad

Casi todas las mujeres dijeron estar laborando en un trabajo que disfrutan (97%), y tener la flexibilidad de balancear las exigencias de su carrera y vida personal/familiar (95%) era importante para ellas. Llegar a la cima de su carrera es importante para el 75% de las mujeres, mientras que el 82% de ellas se siente seguro de su habilidad para cumplir sus aspiraciones profesionales.



Pero las mujeres se sienten nerviosas sobre el impacto que el empezar una familia pueda tener en su carrera (42%), y el 48% de las nuevas madres siente que no se les toma en cuenta para promociones y proyectos especiales al volver al trabajo. Mientras tanto, el 38% de todas las mujeres en nuestra encuesta siente que aprovechar los programas de balance de la vida laboral y flexibilidad ha tenido consecuencias negativas en sus lugares de trabajo.



-El 82% de las mujeres encuestadas confía en su habilidad para cumplir sus aspiraciones profesionales y el 73% está buscando activamente oportunidades para avanzar en su carrera.



-Pero el 42% de ellas siente nervios sobre el impacto que tendrá sobre su carrera empezar una familia, y 48% de las nuevas madres siente que se les pasa por alto para los ascensos y proyectos especiales al volver a su trabajo.



-El 45% cree que la diversidad puede ser un obstáculo para la evolución profesional, y únicamente el 51% de las mujeres siente que sus empleadores están haciendo lo suficiente para mejorar la diversidad de género.



-El 58% de las mujeres identificó una mayor transparencia como el paso crítico que pueden tomar los empleadores.