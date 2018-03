¿Qué trae la liberalización de las divisas?

TEGUCIGALPA

El presidente ejecutivo del Banco Atlántida, Guillermo Bueso, dijo que la medida aprobada por el Banco Central de Honduras (BCH) “es parte de un proceso de liberación del mercado de divisas que comenzó oficialmente en febrero de 2017”.



“Efectivamente, de ahora en adelante el usuario de servicios financieros podrá adquirir hasta 39,999 dólares sin necesidad de entrar a subasta como las operaba el Banco Central”, declaró Bueso a D&N.



El ejecutivo dijo que la medida no supone variaciones en los valores de la moneda hondureña frente al dólar. “Los precios continuarán bajo control del Banco Central, por lo que los movimientos de la moneda deberían de continuar siendo predecibles”, apuntó.

La resolución del Directorio del BCH No. 20 1/2018. Sesión No. 3711 del 24 de enero anterior está en vigencia a partir de ayer.



Oportunidades

Bueso explicó que para las instituciones bancarias en general este cambio regulatorio presenta una serie de oportunidades que cada uno conforme a sus fortalezas podrá aprovechar.“Proporciona la capacidad de ser mas ágil frente a las necesidades de un cliente, y de manejar sus posiciones en forma mas dinámica a través del mercado interbancario de divisas (...). La dirección en la que va el gobierno con la liberación del mercado de divisas es correcta”, apuntó. Es una decisión que “nos da la oportunidad a los hondureños, más facilidades para importar productos. Al final de cuentas, que esperamos no se concentren en consumo, si no más bien en maquinaria, en insumos, en todo aquello que mejore nuestra capacidad productiva, en pequeña y gran escala, para incrementar exportaciones”.



Preocupados

Para el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), la resolución del BCH tiene implicaciones monetarias, crediticias y cambiarias, en tanto aumenta la proporción de divisas en poder de los bancos. Lo que conlleva a “diversas situaciones que podrían eventualmente impactar varias variables y condiciones económicas en el corto y mediano plazo” y manifestó “su preocupación por el grado de exposición de varios bancos operando en el país al endeudarse, de manera intensa, en dólares del mercado internacional. Esto implica, forzosamente que, ante un eventual shock externo, súbita disminución del flujo de divisas por exportaciones y remesas, requeriría no solamente el 20% sino una proporción mayor y ello podría presionar aún más el proceso de devaluación continua del lempira”.