Sello Fundahrse, un galard[on con beneficios sostenibles

TEGUCIGALPA

Desde muchos años atrás hemos deseado un cambio en nuestro país, no es que Honduras sea un mal lugar para vivir o para emprender, pero deseamos muchas cosas intangibles, como paz y amor en cada uno de los hondureños y que sea evidenciado en un ambiente saludable para todos.



Dentro de los actores que tenemos para realizar esta labor, hemos direccionado muchas de las acciones hacia el sector empresarial, sin embargo ellas también necesitan contar con el apoyo de los diferentes públicos, para crear sinergias entre organizaciones que tienen un propósito común.



Las empresas están constantemente esforzándose por hacer las cosas bien, han demostrado que están comprometidas con propósitos mayores, y no solo el financiero. Esto les permite a la empresa contribuir al desarrollo sostenible del país, mejorando la calidad de vida de la sociedad en general.



Por esta razón, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) diseñó el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR) para pequeñas, medianas y grandes empresas que día a día alinean sus estrategias de negocios y prácticas con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).



Anualmente se destacan las acciones internas y externas de sostenibilidad realizadas por las empresas, pues son organizaciones que han adaptado la RSE como la plataforma de sus negocios, con un proceso de medición en cada una de las siete materias y posteriormente el proceso de preauditoría y auditoría externa.



Poseer el Sello Fundahrse de ESR significa estar trabajando juntos el sector empresarial, la sociedad y otros sectores en la misma dirección, ser referentes de su sector, ser valoradas por los consumidores y por tener una cultura de alto desempeño. Obtener este galardón no significa ser perfectos, pues la RSE trabaja en una mejora continua.



Otro de los beneficios más importantes es que al seguir los pasos de la RSE permite ser una organización más confiable por sus altos estándares en sus productos y servicios y ser empresas más transparentes, mejorando de esta manera las relaciones con nuestros públicos de interés.



Ya son 68 empresas que han obtenido el Sello Fundahrse de ESR y este proceso de transformación les ha permitido fortalecerse, sacar provecho de sus debilidades y mejorar el entorno en que operan, ayudando a muchas familias hondureñas, brindando oportunidades sostenibles y asegurando el futuro de su operación.



Bruce Burdeth

Desde su retiro de Cargill en marzo de 2015, está operando su propia empresa de Consultoría e Inversiones denominada Inversiones Blackbird, S.A., con sede en Honduras y dedicada al rubro inmobiliario y también a la producción de pollo de engorde.



Presidente de la Fundación Hondureña de Estudios para el Desarrollo y miembro del Capítulo de CEAL Honduras (Consejo Empresarial para América Latina)