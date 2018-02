 Repunte agrícola atraería a las aseguradoras

TEGUCIGALPA

Los seguros agrícolas no son prioridad, por ahora. Sin embargo, el cambio climático es uno de los riesgos globales para el 2018, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y eso abre oportunidades para los aseguradores.

Por ahora, es un producto que solamente ofrecen dos de las doce compañías de seguros que operan en Honduras. Seguros Atlántida, institución que según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a diciembre del año pasado registró primas por 16,638,500 lempiras y Compañía Interamericana de Seguros Ficohsa con 6,609,900 lempiras.



Esto representa menos del 1%, de los 10,362 millones de lempiras que movió la industria aseguradora en 2017 y los 15,432 millones prestados por la banca privada al sector agrícola.



Aumento de producción

Luis Donaire, presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores (Asohagri), destacó que la cosecha de granos en 2017 fue muy superior a la esperada y puede cubrir la demanda nacional.

La producción preliminar fue de 14.9 millones de quintales de granos básicos y la cifra se superará este año. Se espera un total de 19.4 millones de quintales de granos básicos, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).



Donaire dijo que el acceso al crédito fue mayor que otros años, pero que está muy lejos del potencial del mercado tanto para la banca como para seguros.



Juan Valladares, directivo de PROGRANO, explica que el costo de las fianzas es alto y puede representar el 13% de los costos de producción y se cubre solo el 70% de la inversión.

En la banca privada reporta una cartera en agricultura de “15,438 millones de lempiras”. La ganadería llega a 2,438 millones, la pesca 1,452 y la avicultura suma 1,158 millones. Al comparar esas cifras con los seguros la cobertura es muy baja, dice Donaire.



Falta mayor competencia en los seguros que aplican fianzas de 1,500 lempiras por hectárea cultivada y cubren el 70% de la inversión.



Riesgo vs crecimiento

Para los aseguradores la oferta está cambiando y la poca cobertura es una oportunidad de crecimiento.



Ever Chacón, encargado del seguro agrícola en Seguros Atlántida, dijo a D&N que “en comparación con el 2016 las primas bajaron en un 4.5% y pudo ser más, pero Banadesa, que es uno de nuestros principales clientes, fue intervenido y pararon los créditos”.



“En el 2017 aseguramos un promedio de 7,000 manzanas de granos básicos principalmente maíz y arroz, 2,000 manzanas de cultivos perennes como banano, palma africana y plátano y unas 400 mz de hortalizas y 200 de cultivo de melón en la zona sur”, agregó el ejecutivo. Las tasas van de acuerdo al cultivo, nivel tecnológico y zona, y van desde un 5% hasta un 12%.



Los precios o montos de los seguros varían de acuerdo al cultivo, la zona donde se siembra y que hay zonas más riesgosas que otras. “Por ejemplo, el corredor seco es una zona más riesgosa para el riesgo de sequía, entonces el valor es mayor”, indicó.



Ese valor también depende del tipo de cultivos. Si es un cultivo de banano, la tasa o el costo es diferente. “Depende principalmente de la zona, del cultivo y del plan de inversión que maneje el productor por área”.



“Por ejemplo, un cultivo tiene riego, entonces no aseguramos el riesgo de sequía y solo cubrimos los demás riesgos: excesos de lluvia, inundaciones, vientos fuertes, granizos. Si el cultivo depende de la lluvia sube el costo porque aseguramos el riesgo de sequía, que ha sido uno de los riesgos principales en los últimos años a causa del fenómeno del niño”.



“Pactamos el valor con el productor. En frijol, por ejemplo, aseguramos generalmente 10,000 lempiras por manzana, que ese es generalmente el costo por manzana, y lo multiplicamos por el área que él quiera asegurar”.



Los precios a asegurar en otros granos depende del nivel tecnológico que use el productor en sus planes de inversión, así se asegura en 15,000 lempiras la manzana de maíz y en 20,000 lempiras la de arroz.



Se asegura la inversión efectuada por el productor desde el establecimiento del cultivo hasta la recolección de la producción. Ideal para asegurar hortalizas, melón, sandía, granos básicos. También hay un seguro por planta, que asegura el valor por planta de una plantación de cultivos perennes, tales como banano, plátano, palma africana, cítricos, entre otros.