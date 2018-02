PBS Honduras es galardonado como Distribuidor del Año por Xerox  

Tegucigalpa

El proveedor regional de servicios de gestión documental, impresión digital, suministros e infraestructura de TI, PBS Honduras, fue galardonado por Xerox Distributor Group (XDG), como “Distribuidor del Año”, reconocimiento que lo posicionó a la vez como el mejor distribuidor de la región en el año 2017.



El reconocimiento se hizo publico en el “Xerox Distributor Group Kick Off Meeting”, evento anual que reúne a distribuidores de 30 países de Latinoamérica y el Caribe , y que este año se celebró en Cancún, México.



Con este galardón, a PBS Honduras se le reconoce: el crecimiento consistente en todas las líneas de negocios, la proyección social, la satisfacción de clientes y las certificaciones técnicas y de ventas.



“Felicitamos a PBS Honduras por el excelente desempeño durante 2017 y estamos muy orgullosos de la ejecución y desempeño de nuestros socios estratégicos a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe”, manifestó Ran Gil, XDG General Manager.



“Un trabajo en equipo, mucho esfuerzo por parte de nuestros colaboradores, y la gran excelencia que respalda las marcas que distribuimos como Xerox fueron alguno de los elementos para poder lograr los galardones más importantes”, comentó, por su parte, Francisco Lupiac, Country Manager de PBS Honduras.



Los premios que recibió PBS Honduras fueron:



1. Unlock a brighter future award: premio por haber realizado en el segundo semestre de 2017 el proyecto de responsabilidad con mayor impacto en la región, en este caso la dotación de estabilizadores para niños con parálisis cerebral en PREPACE, elaborados por los empleados de PBS utilizando pallets como materia prima.



2. Outstanding Customer Satisfaction, NPS 2017: reconocimiento por haber obtenido el mayor puntaje en evaluación de servicio por clientes de PBS Honduras.



3. Presidents Club, Total Revenue Performance: por haber logrado el mayor rendimiento en ventas de productos y servicios Xerox.



4. Distributor of the Year: el premio más importante al que aspiran los 30 países de XDG, reconocimiento por ser la operación con mayores logros en el 2017. En los más de 47 años de Xerox en Honduras es la primera vez que el país obtiene este reconocimiento.