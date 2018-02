 Los 10 tours y excursiones más originales para explorar los cielos

Tegucigalpa

Volar siempre ha sido una aspiración de la humanidad. Por eso, disfrutar de las ciudades, monumentos históricos o paisajes a vista de pájaro desde un globo, en hidroavión, en helicóptero o en avioneta se han convertido en una experiencia de moda en los principales destinos turísticos del mundo.



Existen multitud de medios de transporte para surcar los cielos y el sitio web especializado Civitatis.com,

ha realizado una selección de las 10 más originales visitas en todo el mundo.



Capadocia y Teotihucan en globo

Los paisajes de la Capadocia son únicos. Esta región turca destaca especialmente por sus peculiares formaciones rocosas. Pero estas no pueden ser apreciadas en toda su majestuosidad a ras de suelo. La mejor forma de vislumbrar estas increíbles “chimeneas de hadas”, como así se conocen popularmente, es desde las alturas. Por eso el paseo en globo por la Capadocia se ha convertido un must de los viajeros que van Turquía. Pero también en Latinoamérica se puede disfrutar de un paseo en globo. Una de estas experiencias se vive al sobrevolar las pirámides de Teotihuacán en los alrededores de la Ciudad de México.



Dubái en hidroavión

El “manhattan” del Oriente Medio, con algunos de los edificios más altos del planeta, tiene un skyline impresionante que no se puede experimentar mejor que con un paseo en hidroavión por Dubái. Las fotos de este tour tienen asegurados cientos de likes en Facebook e Instagram, porque, ¿Conoces a alguien que haya montado en un hidroavión alguna vez?



Helicóptero en Nueva York, Hong Kong o Medellín

Para ver Nueva York desde las alturas, como en las películas, no hace falta ser un ejecutivo, porque los paseos en helicóptero por Nueva York están disponibles para cualquier que tenga 214 dólares y haga una reserva con algunos días de antelación. La visita dura 20 minutos y las vistas de la Estatua de la Libertad o Central Park son un recuerdo garantizado para toda la vida.



En Colombia también se ofrecen en Medellín paseos panorámicos en helicóptero. Pero a un precio más económico solo 125 dólares y la mitad para los niños y con unas vistas igualmente espectaculares. En Hong-Kong, otra ciudad recomendada para visitarse desde las alturas, el tour en helicóptero sale de la azotea del lujoso hotel Península y recorre la bahía Victoria, Tsim Tsa Tsui y la isla de Hong Kong



Avioneta sobre el Danubio, las líneas de Nazca, Cancún o Chichen Itzá

Pero si hay un destino que merece la pena, o más bien solo se puede disfrutar en su esplendor desde el aire, es Nazca (Perú) Durante los 30 minutos de duración del vuelo sobre las líneas de Nazca es posible contemplar sobre el desierto peruano los misteriosos diseños.



No es el único destino que se puede conocer a ojo de pájaro en Latinoamérica. Civitatis.com también ofrece excursiones en avionetas en México, tanto en Cancún, sobrevolando sus playas y viendo el impresionante azul del caribe, como en Chichen-Itza. Este tour en avioneta despega del aeropuerto de Cancún para volar hasta el centro arqueológico en un vuelo de 45 minutos sobre la selva yucateca para, tras aterrizar en el destino, visitar a pie el recinto maya. El operador recoge a los interesados en cualquier hotel de Riviera Maya o del mismo Cancún. Un día más completo imposible.



En Europa, el paseo en avioneta por Budapest, es una experiencia única para ver la capital húngara y ver el Danubio desde las alturas. Y aunque parezca increíble en Centroeuropa, el tour es en español.