¿Cómo y para que utilizamos el móvil utilizamos el móvil?

La relación de los usuarios de teléfono inteligentes es cada vez más íntima. Para el caso, dos de cada tres españoles tiene su último contacto social del día a través del móvil, y muchos lo hacen para ligar… a través del Facebook en su pequeña pantalla.



Esta son las principales conclusiones del Barómetro 2017 realizado por Uptodown.com, la plataforma de descarga de Apps para Android, considerada la segunda del mundo solo después Google Play.



Para el estudio se ha realizado una encuesta a 12,000 poseedores de terminales Android y se han analizado los datos de navegación y descarga de sus usuarios.



Con tu smartphone hasta metido en la cama

Una de las principales conclusiones del informe, es la íntima relación de los usuarios con sus móviles inteligentes, Tal es el grado de conexión de los usuarios que su smartphone suele ser lo último que miran antes de irse a dormir y lo primero que consultan al despertarse.



Según la encuesta, el 67.7% de los españoles se lleva el móvil a la cama; aun así es el país que menos lo hace de los encuestados. Un 21.3% lo hace esporádicamente, un 27.7% lo hace a menudo mientras que un 18.7% lo hace a diario, ya sea para consultar todas sus redes o jugar a videojuegos.



Las redes sociales a través del móvil siguen reinando, incluso para buscar pareja.



Al preguntarles a los usuarios qué tipo de aplicaciones les resultan más útiles, las redes sociales son interesantes para un mayor número de usuarios (41.4%), seguido de aplicaciones de mapas (23.5%), videojuegos (22.9%), compras online (22.5%), educativas e idiomas (18.8%) y del ámbito bancario (13.1%).



Tal es el grado de inserción de las redes sociales y sus cada vez más amplias funcionalidades que han le han quitado terreno incluso a otras aplicaciones de propósito específico, como es el caso de los servicios especializados en buscar pareja.



El 52% de los menores de 24 años utiliza Instagram para ligar, ​muy por delante de cualquier otra alternativa. Entre los 24 y 35 años esta tendencia se mantiene, aunque Facebook también entra en juego (32% y 29%). Es a partir de los 35 cuando la tendencia se invierte y Facebook es la principal aplicación (34.3%).



Sorprende el hecho de que la única aplicación especializada digna de mención sea Tinder y que esta solo sea usada por algo más del 1% de los encuestados. En cuanto al grado de inserción de las redes sociales y servicios de mensajería imperantes, WhatsApp es la más presente (68.06%), seguida de Facebook (71.15%), Facebook Messenger (58.95%), Instagram (40.04%) y Snapchat (15.56%).



Los videojuegos en Android destronan a las consolas tradicionales

No es ningún secreto el hecho de que cada vez más usuarios prefieren recurrir a sus terminales móviles para jugar en detrimento de las consolas de videojuegos al uso, especialmente en el ámbito portátil.



El 47% de los españoles encuestados ya prefiere jugar en Android antes que con su consola​. El 54.8% de las mujeres ya juega exclusivamente en su dispositivo Android, cosa que solo el 37.7% de los hombres hace.



Los videojuegos más descargados a través de la plataforma Uptodown a lo largo del 2017 han sido:



1. Clash of Clans (Supercell) con 26 millones de descargas

2. Clash Royale (Supercell) con 22 millones

3. Subway Surfers (Kiloo) con 14 millones

4. Dream League Soccer (First Touch) con 9 millones

5. Minecraft: Pocket Edition (Mojang) con 9 millones