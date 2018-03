Los asalariados en Honduras que más tributan al Impuesto Sobre la Renta (ISR)   

TEGUCIGALPA

Aunque cada año se amplía la base exenta para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), este tributo sigue castigando a los asalariados profesionales en cargos medios y ejecutivos. La base exenta pasó de 145,667.1 a 152,557.16 lempiras. A esta cifra se le agregan 40,000 lempiras de gastos médicos.



Por lo que la primera escala, la cual queda exenta de pagar impuestos, alcanza los 192,557.16 lempiras anuales, es decir 16,046.43 lempiras al mes. A esta cifra se suman los pagos a la seguridad social (1.5%) y pensiones, que no son gravados.



La mayor parte de los asalariados hondureños ganan el salario mínimo (8,900 lempiras) o menos y por eso están fuera del margen de este tributo.



Las autoridades de la SAR (Servicio de Administración de Rentas) destacan que al ampliar la base 4.7% (inflación 2017), se benefician 4,900 empleados de forma directa, siempre y cuando no reciban un aumento

salarial de 5% este año.



Sin embargo, más de 120,000 trabajadores están arriba de esta base y deben tributar entre 15, 20 o 25% de su salario anual.



Los montos de ingresos y la progresividad con la que se aplica este impuesto provoca que algunos empleados, sobre todo en cargos ejecutivos, terminen pagando el equivalente a “dos o más salarios mensuales”.



¿Trampa tributaria?

La Ley del ISR está vigente desde 1963 y actualmente es la segunda fuente de ingresos públicos.



Se grava cualquier ingreso, sea este utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, sueldo, jornal u honorarios y en general cualquier percepción en valores, en especies o en créditos, que modifique el patrimonio del contribuyente.



Se ha revisado en varias ocasiones debido a la devaluación del lempira frente al dólar y el aumento del costo de vida. En 2009 se aumentó en cinco puntos la base impositiva y desde entonces cada asalariado empieza a pagar un 15% de sus ingresos.



Hasta el 2016 se revisó la base impositiva y a partir de 2017 se aplica de forma automática el ajuste y con ello se reduce el impacto en los salarios. Sin embargo, para profesionales y ejecutivos que reciben altos salarios, el pago puede ser equivalente a uno, dos o más salarios a favor del gobierno.



ISR vs. 13 y 14avo salario

Los egresados profesionales que devengan entre 16,500 y 20,000 lempiras al mes (198,000 y 240,000 lempiras al año) caen en la primera categoría de 15%, sin incluir deducciones de IHSS y RAP. Los que ganan 20,000 lempiras pagan unos 7,400 lempiras al año. Los que devengan 25,000 lempiras entran en la categoría de 15 y 20% y terminan pagando cerca de 17,000 lempiras.



Los que ganan 30,000 lempiras mensuales rondan los 29,000 lempiras, es decir casi un mes de salario.



“Ya en los 35,000 lempiras de salario el pago superará el mes de salario y a partir de 45,082 lempiras se aplica un 25% de impuesto”, explica el auditor Elder Torres.



Son los que ganan 40,000 a 50,000 lempiras, agrega Torres, podrían pagar hasta un mes y medio de salario.



A partir de 80,000 lempiras se podría pagar el equivalen a dos salarios (160,000 lempiras) y con 90,000 lempiras se entra en una categoría especial.

“La ley permite gravar el 13avo y 14 avo salario y sumarlo al cálculo del ISR”, confirmaron fuentes de Finanzas. Entre enero y septiembre de 2017, la SAR registraba “94,890 declaraciones de personas naturales y 27,046 de declaraciones jurídicas”.



Es decir unas 121,936 asalariadas aportan al ISR por ingresos. En el Presupuesto 2017, Finanzas estimó una meta de recaudación de 6,455 millones de lempiras para este grupo de personas.



Cepal

Para la Cepal en su informe “Panorama fiscal de Latinoamérica 2017”, una limitación importante del Impuesto sobre la Renta personal es que se recauda “fundamentalmente sobre los asalariados, es decir, recae sobre los trabajadores formales en relación de dependencia, a los cuales se les realiza la retención en su fuente de ingreso”.



“Esta estructura desequilibrada afecta la equidad horizontal del impuesto, ya que la mayor parte es soportada por este tipo de trabajadores, mientras que los trabajadores independientes tienen mayores posibilidades de evasión y elusión, y las rentas de capital se benefician de un tratamiento preferencial, ya sea porque generalmente tributan a una tasa menor o porque simplemente no se encuentran gravadas”, destaca Daniel Titelman, director de la división de desarrollo económico de la Cepal.





LOS DATOS

La Ley del ISR establece que el décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, así como el décimo cuarto mes de salario, hasta por el monto de diez (10) salarios mínimos promedio (89,000 lempiras de acuerdo al promedio de este año), en cada caso, serán gravables.



REFORMA ISR

Con la reforma de 2016, este año se ajustó entre 7,000 y 24,000 lempiras la base del cobro del ISR que aplica el gobierno.

INGRESOS

El Estado recauda unos 6,500 millones de lempiras anuales por los 120,000 asalariados que pagan Impuesto sobre la Renta.



CEPAL

La mejora regional incidió en aumentos del ISR y los ingresos totales en Honduras (1.4% del PIB), Nicaragua (0.7), El Salvador (0.5), Guatemala (0.4) y Costa Rica (0.3).



AMPLIACIÓN

Este año el Estado dejará de percibir unos 300 millones de lempiras por la ampliación de la base exenta, según autoridades del SAR.



NUEVA TABLA ISR

0%

exento

Las personas que ganan de 0.01 a 192,557.15 lempiras no pagan el ISR.



Categoría

Las personas que ganan entre 152, 557.16 a 232,622.61 lempiras deben pagar un 15%.



20%

impuesto

Los ingresos que suman desde 232,622.62 hasta 540,982.82 lempiras



Categoría

Las personas con ingresos anuales mayores a 540,982.82 lempiras pagan hasta un 25%



* El salario mensual exento del ISR es de 16,046 lempiras



* Las personas con 16,500 lempiras pagan un 15% de ISR