 Universitarios se emplean más rápido

TEGUCIGALPA

De acuerdo con un monitoreo de empleo de la Secretaría del Trabajo, el tiempo de espera para los egresados universitarios se redujo casi un mes en el 2017.



Según el Observatorio del Mercado Laboral (OML), quienes tienen estudios universitarios tardaron en 2017 un promedio de 4.2 meses en encontrar un trabajo. Esto representa 0.9 meses menos en comparación con 2016, cuando el tiempo para encontrar empleo de estos profesionales fue de 5.1 meses. Sin embargo, son los trabajadores con menor educación los que se ubican más rápido, eso sí, con menores salarios.



Por ejemplo, los trabajadores con educación secundaria tardaron en promedio 3.1 meses en encontrar una plaza (4.4 meses en 2016). Para los de educación primaria 1.5 meses (2.8 meses) y quienes no tienen ningún grado académico 0.9 meses (1.8 meses en el período anterior).



Hay que aclarar que los empleos que encuentran son de medio tiempo o parciales y en rubros como agricultura, comercio y ventas.



Pero el tiempo de espera para los egresados universitarios hondureños es similar en la región y menor al de otros países. En Chile, por ejemplo, un recién egresado universitario tardó entre seis y ocho meses en encontrar trabajo, incluso ese período se pudo extender en muchos casos hasta un año.



¿Más estudio, más tiempo?

Los profesionales universitarios son la minoría en un mercado laboral en el que predominan los que no tienen ninguna formación académica o quienes han alcanzado la formación secundaria, es decir nueve años de escolaridad tras los cuales obtienen formación básica en diferentes áreas del conocimiento como las ciencias y humanidades (que generalmente es una transición a la educación universitaria); técnicos en electricidad, mecánica, computación, contaduría y finanzas, robótica, entre otros.



Se trata, según el OML, de 583,407 ciudadanos en edad de trabajar, de los cuales 369,326 están ocupados y 38,497 desocupados. La tasa de desempleo abierto de este segmento de población llegó al 9.4% en 2017, es decir 0.5% menos que los trabajadores con educación secundaria (9.9%).



¿Las razones?

Según los estudiosos, este problemas es porque el mercado está saturado o las universidades no están formando los profesionales que el mercado requiere. Para el economista Eric Andino, el papel del gobierno debería ser el proporcionar las condiciones necesarias para mayor inversión privada y brindar una educación pública de calidad para reducir la desigualdad.



RAZONES DE LA LARGA ESPERA DE LOS EGRESADOS

1. Según el Foro de la Deuda Externa, “el modelo económico de Honduras es extractivista. Es un modelo basado en industrias y sectores productivos que no requieren de mano de obra calificada sino más barata, y, además, porque el país carece de una ley que plantee la remuneración por méritos.



2. Para el economista Eric Andino, es necesario orientar a las instituciones educativas al desarrollo de habilidades cognitivas (compresión, pensamiento crítico, razonamiento y adaptación del entorno), socioemocionales (inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo) y técnicas.



3. Entre las habilidades técnicas están: manejo de herramientas, materiales y tecnología para realizar un trabajo. “La prioridad para las universidades son las dos primeras porque las máquinas ocupan cada vez más espacios en las empresas en los procesos productivos”, dice Andino.