Las profesiones mejor pagadas en Honduras

Si está pensando en su futuro educativo y éxito profesional, analice primero qué ofrece el mercado.



Y es que los problemas para los profesionales con educación superior no empiezan ni terminan con alcanzar un puesto en el mercado laboral.



Incluso, después de esperar un buen tiempo para conseguir un empleo y haber pagado una costosa educación, surge una pregunta: ¿vale la pena haber estudiado cuatro, cinco o más años para devengar los salarios que se ofrecen en el mercado?



Según el Observatorio del Mercado Laboral (OML), ente de la Secretaría de Trabajo, la mayoría de los trabajadores hondureños (el 83.7%) ganan menos del salario mínimo, es decir menos de 8,848 lempiras mensuales. Estos trabajadores tienen un promedio de 6.7 años de escolaridad.



Pero la educación sí paga para algunas profesiones. Una minoría de empleados (más de 22,000) ganan cuatro o más salarios mínimos (35,000 lempiras) y su escolaridad promedio es de 14.1 años. Pero hay un desbalance salarial entre las diferentes profesiones universitarias.



¿Cuáles son las profesiones que más ganan?

Si bien en Honduras no existen estudios sobre los salarios de los profesionales universitarios, Eric Andino, economista y docente universitario, estimó que el primer salario está muchas veces relacionado con varios factores como ser la industria en la que se inserte el trabajador, el tamaño de la empresa, las funciones que realiza e incluso la autoestima del profesional.



D&N realizó un sondeo de los salarios base que devengan los profesionales universitarios al ingresar al mercado laboral y con base en los aranceles disponibles en las páginas web de los colegios profesionales se concluyó que las carreras que más pagan, en su orden, son: Medicina, Abogacía, Arquitectura y las ingenierías (Eléctrica, Mecánica, Civil e Industrial).



Los estatutos y los aranceles profesionales, en la mayoría de los casos, son el principal factor que determina el mayor pago para estos profesionales.



Pero en un mercado donde no se cumple ni siquiera el salario mínimo, no sorprende que tampoco se paguen los aranceles profesionales.



¿Cuánto ganan?

Sin embargo, los salarios que aquí se exponen son los que deberían pagarse a los profesionales que están ingresando al mercado laboral con un título universitario y sin experiencia laboral.



En el caso de los médicos, el salario base de un médico general oscila entre 30,000 lempiras y 37,266.49 lempiras por seis horas diarias.



Los abogados que cuentan con un arancel por servicios profesionales tienen un ingreso mínimo de 30,000 lempiras al mes. Eso sí, por un servicio legal pueden cobrar desde 1,000 lempiras por una “consulta verbal” o 50,000 lempiras por redactar, presentar y sustentar alguna petición en tribunales.



La tercera posición es para los arquitectos. El Colegio de Arquitectos informó que el salario mínimo (con cero a dos años de experiencia) será de 3.25 salarios mínimos fijados por el gobierno para el sector de la construcción en el área urbana, es decir entre 25,574 y 28,554 lempiras en promedio.



Ese pago subirá a 5.5 salarios mínimos si el profesional cuenta con una maestría y a 12 salarios mínimos si tiene un doctorado.



En cuarto lugar están los ingenieros, cuyos salarios oscilan entre 25,000 y 30,000 lempiras dependiendo de su especialidad. Primero los eléctricos y telecomunicaciones, después mecánicos, industrial, civil y ambiental.

El CIMEQH, que no cuenta con información de los salarios, estima que oscilan entre 20,000 y 28,000 lempiras.



El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras establece un salario base de 26,250 lempiras. Los ingenieros industriales podrían ingresar al mercado con un salario promedio de 21,000 lempiras, dependiendo del tipo y sector de la empresa en la que trabaje, las actividades que realice, la especialidad y la experiencia que acredite.



El resto de las profesiones no llegan a los 20,000 lempiras a pesar de la currícula de las mismas como administración, finanzas, psicología, enfermería y comunicaciones. El caso de psicología llama la atención, ya que tiene una base de 21,000 lempiras, pero incluso en el gobierno pueden ser contratados por el salario mínimo del sector (7,726 lempiras). Para el sector privado, uno de los problemas es que pocos egresados salen preparados para cumplir plenamente con el trabajo que se requiere y deben acumular experiencia. Pero reconocen que la baja inversión empresarial genera una competencia laboral libre a la oferta y demanda.