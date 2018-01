 Seis puros hondureños en el top mundial 2017

TEGUCIGALPA

a revista especializada Cigar Aficionado, que se edita en Estados Unidos, colocó al puro Alec Bradley Tempus Natural Centuria, producido en Trojes, El Paraíso, en la quinta posición de su ranking 2017.



Dos marcas más elaboradas en Honduras se colocaron en las posiciones 16 y 20 del ranking. Otras tres marcas forman parte del ranking que elaboró la también revista especializada Cigar Journal. Estas marcas se colocaron en las posiciones 9, 16 y 17 de una lista de 25 mejores del mundo.



El quinto lugar mundial

El quinto mejor puro del mundo fue creado por Alan Rubin, dueño de Alec Bradley Cigars, en la Fábrica de Tabacos Raíces Cubanas.



En la posición 16 del mismo ranking se encuentra el Rocky Patel Vintage 2003 Cameroon Churchill, hecho también en El Paraíso, el que se describe como uno de pocos productos que se elaboran con envoltura de Camerún.



Por sus altos precios de la envoltura y su escasez en el mercado, permitió a Rocky Patel crear su marca homónima: el Rocky Patel Vintage 2003 Cameroon.



Y en el puesto número 20 de la lista de 25 resalta el Macanudo Inspirado Orange Churchill, elaborado por Scandinavian Tobacco Group, en Danlí, y que forma parte de una importante familia del mundo de los puros a nivel mundial.



Top 25 Cigar Journal

Cada año, la revista especializada Cigar Journal encarga a un grupo de panelistas la degustación a ciegas de miles de puros en el mundo para la lista de los principales 25 que se publica a finales de año. Los ganadores fueron aquellas que recibieron puntajes combinados de 91 o más y los que fueron lanzados al mercado antes de dos años de la escogencia. En esta lista se colocaron tres puros elaborados con tabaco hondureño.



En la posición nueve resalta la presencia del Eiroa The First 20, un puro conmemorativo de los primeros 20 años en el negocio de su creador Christian Luis Eiroa, quien a su vez es el propietario de la fábrica Aladino, que opera en la ciudad de Danlí y donde se produce el cigarro.



El Flor de Selva Colección Aniversario N° 20 Egoísta está en la posición 16. De este puro se escribe que es parte de los cigarros conmemorativos lanzados al mercado por la propietaria de la fábrica Tabacos de Oriente, Maya Selva, en ocasión del vigésimo aniversario de su marca Flor de Selva.



La productora hondureña incluso es embajadora de Marca País, y su producto tienen gran aceptación en el mercado europeo.



En el puesto 17 está el 2012 por Óscar Corojo Toro, un conmemorativo de la primera serie de cigarros lanzada al mercado por su creador Óscar Valladares y su fábrica Óscar Valladares Tobacco & Co.



Los ranking internacionales están completadas con puros elaborados en Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y Cuba.



Nicaragua es el competidor directo para Honduras y varias empresas han mudado sus operaciones al vecino país por las condiciones naturales y tributarias que ofrecen.



Según cifras oficiales, Honduras produce anualmente un promedio de 100 millones de unidades de puros, lo que le ha permitido posicionarse en el segundo lugar en exportaciones de puros en América, y en la posición séptima a nivel mundial. En 2016 se exportaron 99.1 millones de dólares en cigarrillos y puros.



En crecimiento

Si bien han enfrentado problemas en los procesos de producción y exportación, el mercado de tabaco está en crecimiento.



“Honduras es altamente competitivo con estos productos, estamos a muy buen nivel”, dijo a D&N Ryan Dagher, gerente de la fábrica de puros Internacional que opera en Danlí, El Paraíso.



De origen libanés y nacionalizado hondureño, Dagher es uno de los exportadores de tabaco al mercado asiático.



Señaló que el producto hondureño es de altísima aceptación en el mercado internacional por la calidad de la mano de obra que elabora los puros, la presentación de los productos, la calidad del tabaco y los precios (justos) a los que se comercializan.



En el país se elaboran actualmente alrededor de 250 marcas de puros, el 90% de las cuales se comercializa en el mercado estadounidense y el resto en Francia, Alemania, Suiza, España, Hong Kong y Rusia, aunque hay empresas que están llevando sus marcas a Líbano y Turquía. Dagher dijo que en su caso negocia el ingreso de sus marcas a Singapur y otros países asiáticos. El tabaco se exporta en puros y en hojas para cigarrillos. Otros hacen puros en Estados Unidos y llevan las hojas desde aquí.