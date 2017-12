Los minoristas usan precios diferenciados para saber cuánto está dispuesto a pagar  

NUEVA YORK

Eso es exactamente lo que me sucedió hace poco. Estaba usando la aplicación para iPhone de Orbitz para investigar sobre un paquete vacacional a la ciudad de Nueva York. Me enfoqué en un hotel y entré a la página web de Orbitz desde mi laptop para reservar el paquete. Qué raro, pensé, cuando me di cuenta de que el paquete en la computadora -con vuelos, hotel y tipo de habitación idénticos- costaba 117 dólares más (el 6.5% más) que en la aplicación del Orbitz. Con una revisión rápida me di cuenta de que los precios de paquetes vacacionales idénticos a menudo diferían en la aplicación y la página web de Orbitz.



Entonces hice una prueba conjunta del mismo paquete con una amiga que estaba sentada junto a mí. El precio en su aplicación de Orbitz era $50 (2.8 % más alto que el precio en mi aplicación). Sorprendente: Orbitz sabía algo con lo que a menudo molesto con buena intención a mi amiga: paga de más por casi cualquier cosa.



Cuando compartí mis resultados con Expedia (la empresa matriz de Orbitz), su vocera explicó que las diferencias de precio que encontré entre la aplicación y el sitio web pueden deberse al hecho de que los proveedores permiten que se ofrezcan precios distintos a los clientes en móviles y a los miembros (no se paga ninguna tarifa para inscribirse) que han ingresado con su cuenta. Orbitz me dijo que no ofrece precios distintos con base en el dispositivo, el tipo de navegador, ni el tipo o la cantidad de búsquedas.





El resumen, de cualquier forma, es que con base en unas cuantas características (aplicación o página web, ingreso como miembro o no), un tipo rudimentario de asignación de precio personalizado tiene lugar. Algunos clientes reciben precios diferentes.



La razón por la que los minoristas tratan de ofrecer un precio personalizado se remonta a la curva de demanda de inclinación negativa resaltada en Economics 101.

Para la mayoría de los productos, algunos clientes están dispuestos a pagar más que otros. Con el fin de explotar eso, los gerentes de asignación de precio emplean técnicas que tratan de discernir -y cobrar- el precio exacto que cada cliente está dispuesto a pagar.

El resultado es una base de clientes más redituable, con algunos compradores que pagan más que otros. En cualquier negocio de venta de autos pueden encontrarse precios personalizados. Los precios se ajustan poniendo atención a las características del cliente y observando cómo actúa.