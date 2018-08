Precios 13% más bajos y un millón de quintales menos de café este año en Honduras

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cosecha cafetalera 2017-2018 está a punto de cerrar y a los productores solo les quedan problemas económicos, sobre todo a los pequeños, que son el 90% en Honduras.



Los precios han caído en 13%, equivalente a 18 dólares por quintal, pasando de 140 a 122 dólares y la producción total disminuirá en un millón de quintales.



“Lastimosamente se espera la disminución en la producción por el orden de un millón de quintales, con lo cual se estaría alcanzando al cierre de 2018 una producción de nueve millones de quintales comparado con los 10 millones producidos en 2017”, según un informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



Con ello, los ingresos de este sector productivo han caído en 15% comparado con la temporada anterior, según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).



Se exportaron a la fecha 8.8 millones de quintales (87% de la cosecha) por 1,084 millones de dólares.



Mientras en la cosecha pasada sumaban nueve millones de quintales que generaron 1,274 millones dólares.

Esto es a nivel de exportaciones, no obstante, el productor recibe precios inferiores.





En la última década Honduras ha incrementado sus envíos de café al mercado internacional.







El apoyo

El gobierno anunció el martes anterior un fondo de 300 millones de lempiras en garantías destinado exclusivamente a los productores de café.



Esta medida beneficia a los productores bancables, es decir a quienes cumplen requisitos para pedir préstamos.



“Aún quedan aquellos pequeños productores no bancables que no cumplen los requisitos que exige la banca”, explicó Omar Fúnez, gerente técnico del Ihcafé.



A este sector, que es mayoría, se le debería buscar créditos bajo el esquema de adelantado a pagar mediante el mecanismo de retención, ya que no tienen garantías, consideró Fúnez.



Dagoberto Suazo, representante del rubro, dijo que a los pequeños se les apoyaría con un adelanto de L 200 por quintal.



Para la próxima cosecha, las expectativas son desalentadoras, ya que los precios para diciembre han caído a menos de 100 dólares, impactando en el costo de producción.