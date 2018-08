Aplicar más impuesto fomentará el comercio ilícito de las bebidas

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sector privado rechazó rotundamente la propuesta del diputado Denis Castro Bobadilla de aplicar una tasa adicional a las bebidas alcohólicas en el país.

“Ojalá que no se incremente un lempira porque para nosotros es un motivo de preocupación de que crece el presupuesto del gobierno y no crecen las empresas”, manifestó Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep.

De acuerdo con Sikaffy, “es un impuesto más, ya el país no aguanta un impuesto más”. Dijo que se debe reestructurar el sistema de salud a través de política fiscal, no aumentando impuestos. En 2017 el Estado recaudó 1,400 millones por ventas de cervezas, apuntó Sikaffy, al asegurar que el proyecto de ley viola preceptos constitucionales y el Código Tributario. Por su lado, Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, expresó que “este proyecto no debería ser aprobado aunque tuviese una buena intención”.

La propuesta

La iniciativa es que se pague un lempira como tasa contributiva por cada cerveza para crear un fideicomiso que permita la construcción y operación de hospitales de emergencia con especialidad en traumatología. Mientras que por cada litro de aguardiente se pagaría 1.50 y dos lempiras tanto por botella de licores destilados como vinos y similares.

Por su lado, Miriam Guzmán, directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), comentó que no sabe bajo qué figura lo están proponiendo, pero aseguró que no hay espacio para más impuestos.

Los impuestos

Según el Decreto 17-2010, el impuesto a la producción de licores, cervezas y tabaco se aumenta de forma anual con base en la tasa de inflación.

“Actualmente esto anda cerca del 42% (del precio de los productos). Es un impuesto elevadísimo. Adicionalmente la gente tiene que pagar el Impuesto Sobre Venta cuando compra el producto”, afirmó Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

García considera que de aplicar más impuestos lo que provoca es que se aumente el contrabando, generando competencia ilegal y menos recaudación de impuestos al fisco.

“Las personas están consumiendo producto de contrabando porque tiene un precio más bajo y el mismo Estado de Honduras no lo controla”, sentenció García.

Los impuestos vigentes este 2018 para la producción son: 5.34 lempiras por cerveza, 6.70 el vino y entre 19 y 22 lempiras para la botella de ron.

En el caso del aguardiente es de 7.78 y 15.75 lempiras por litro.

Paras licores como el whisky, brandy y vodka, entre otros, el impuesto es de 36.18 lempiras por botella. Adicional se aplica el 18% del Impuesto Sobre Venta (ISV) para el consumidor final