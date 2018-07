El Cohep exige a transportistas y gobierno que lleguen a un acuerdo este viernes

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los empleados del sector privado del país deben presentarse a sus labores en horario normal, informaron esta mañana directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Asimismo, detallaron que está laborando normalmente la banca privada, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

“No vamos a permitir que se siga paralizando la economía. En el sector privado día no trabajado es día no pagado (…) suponemos que los dueños del transporte le van a pagar el día a los trabajadores que no lograron llegar a los centros de trabajo”, manifestó Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.

A criterio de Urtecho, si los transportistas y autoridades no abren la discusión es porque están escondiendo algo.

Las peticiones

De acuerdo con el sector privado, los transportistas comenzaron pidiendo un aumento a las tarifas, pero al final surgió la solicitud de que se aplique una rebaja de 23 lempiras al galón de combustibles, luego de que el gobierno demostrara que de acuerdo con la fórmula las tarifas no se pueden aumentar.

“Esta última solicitud no fue notificada a la población”, según Urtecho.

Sin embargo, dijo que “si el gobierno tiene que rebajar los precios que los rebaje, pero va a depender también del precio en el mercado internacional (que) no lo determina el Estado de Honduras” .

Urtecho explicó que reducir 23 lempiras por galón de combustibles representaría un sacrificio fiscal de 8,833 millones de lempiras al año, bajo el supuesto planteado por dirigentes del transporte que los ingresos son a razón de 34 lempiras de impuesto por galón.

El gobierno captó en 2017 un total de 12,382 millones de lempiras en impuesto a los combustibles, por lo que “el gobierno captaría en valores totales 4,005 millones de lempiras y sacrificaría 8,833 millones, equivalente a un 8.4% de los ingresos tributarios presupuestados para 2018, lo cual parece inviable”, ya que equivale a presupuestos como el de Defensa y Seguridad o al de educación superior.

La gasolina superior se cotiza a 100.45 lempiras en la capital de la República y la regular a 91.79. El diésel cuesta 85.35 y el queroseno 67.56 el galón, mientras el LPG vehicular está a 47.51 lempiras.

Los impuestos a los combustibles son de 1.41 dólares por galón de súper (33.81 lempiras), 1.25 por la regular (29.97 lempiras) y 80 centavos de dólar por el diésel, o sea 19.18 por galón.