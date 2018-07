Menos de 2 lempiras han bajado los combustibles en las últimas semanas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los precios de los combustibles siguen altos en Honduras, pese a las rebajas registradas en las últimas cuatro semanas.



Las disminuciones del 11 de junio a hoy 9 de julio todavía no suman 2 lempiras por galón. En contraste, desde mayo a inicios de junio los carburantes aumentaron entre 4 y 6 lempiras por galón, alcanzando precios de casi 102 lempiras en la gasolina superior.



Pero las rebajas no han sido en la misma proporción. Por ejemplo: la gasolina superior solo bajó en este mes 1.54 lempiras, pasando de 101.89 en junio a 100.35 lempiras a partir de este lunes en la capital de la República. Así lo detalla el comunicado emitido por la Comisión Administradora del Petróleo (CAP).



La superior acumula 1.88 lempiras en rebajas, ya que se cotizaba a 93.22 el mes anterior y desde hoy se adquiere a 91.34 el galón.



El diésel se compra este lunes a 85.30 y el queroseno a 67.49. Estos dos derivados de petróleo acumularon rebajas de 1.60 y 1.36 lempiras por galón en las últimas cuatro semanas. El galón de LGP vehicular tiene un precio es de 46.99 lempiras el galón.



Los factores

Las autoridades de la CAP explican que las variaciones en los carburantes dependen del precio del petróleo en el mercado internacional.



Sin embargo, analistas y representantes de los consumidores consideran que hay una desproporción, ya que en 2014 el crudo alcanzó más de 100 dólares por barril y en consecuencia los derivados subieron a máximos. Pero este año el petróleo se mantiene entre 65 y 75 dólares, mientras los precios de los carburantes están a niveles cercanos a 2014.



Varias organizaciones han solicitado una revisión a los impuestos, ya que son los más altos en Centroamérica; por la súper se pagan más de 33 lempiras, 30 por la regular y 20 por el diésel. El gobierno nombró una mesa de carburantes, pero a casi dos meses no ha encontrado medidas para mermar el impacto de los altos precios.