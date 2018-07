La Mesa de Energía afina medidas para rescate de la ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los sectores público y privado de Honduras han avanzado en la lista de medidas que se adoptarán para el rescate financiero de la ENEE.



Cada una de las acciones han sido abordadas en la Mesa Técnica de Energía. El mensaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el informe del Artículo IV 2018, fue claro: “Es fundamental que se realicen esfuerzos más firmes para resolver la situación financiera de la compañía estatal eléctrica”.



Las autoridades de la administración del presidente Juan Orlando Hernández están conscientes de que el nuevo acuerdo stand by con el FMI pasa por la modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.



“Hay una serie de propuestas del sector público y privado que están en análisis y así proceder a afinar el plan de rescate que se le presentará al Presidente de la República en los próximos días”, dijo una fuente oficial a EL HERALDO.



Agregó que las conversaciones están dirigidas por el secretario de Energía, Roberto Ordóñez. En la Mesa de Energía hay representación de los generadores privados, banqueros y de las autoridades de la estatal eléctrica.



El gobierno de Honduras espera anunciar el plan de rescate de la ENEE en el presente mes, ya que las autoridades del Gabinete Económico han anunciado que en agosto próximo iniciarán las negociaciones con el FMI.



Los temas

Las partes que conforman la Mesa de Energía han expuesto una serie de temas para mejorar las finanzas de esa empresa pública.



La más sonada es la revisión de los contratos de energía, principalmente aquellos que resultan onerosos por los beneficios aprobados como el incentivo de tres centavos de dólar para las plantas solares.



En este tema hay dos posiciones: unos están a favor de que se elimine el incentivo, pero otros generadores plantean que se suspendan de manera temporal hasta que la situación financiera de la ENEE mejore.



“Nuestra propuesta es que se garantice el cumplimiento estricto de los contratos y de las condiciones acordadas”, dijo uno de los representantes de plantas solares.



Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee), Miguel Aguilar, la revisión debe ser para todos los contratos renovables. No obstante, los generadores renovables consideran que la revisión debe ser voluntaria y no enmarcarse en caprichos de ciertos funcionarios que buscan sacar provecho de esa situación.



Holding ENEE

La escisión de la estatal eléctrica en tres empresas -transmisión, generación y distribución- es otro de los temas claves en la Mesa de Energía. Para algunos expertos consultados, la división en unidades de negocios puede ser una solución para sanear las finanzas de la ENEE.



Agregan que ese modelo dio resultado en Guatemala, pero en Honduras el impacto puede ser a largo plazo. Explican que la empresa tiene un gran activo como es el sistema de distribución y, en ese sentido, no se descarta su venta para inyectarle recursos frescos.



Sin embargo, los entrevistados aseguran que hay funcionarios que están en contra de la separación de la ENEE en tres empresas y esa es la razón del porqué el proceso no avanza.

