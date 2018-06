Estos son los destinos que tendría el décimo cuarto salario en Honduras

El Heraldoluis.rodriguez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El décimo cuarto salario es uno de los ingresos más esperados por las personas que desempeñan una actividad pública o privada a cambio de una remuneración. Solo el sector público de Honduras erogará cerca de 3,500 millones de lempiras para pagarles a más de 203,000 empleados.

La empresa privada aún no ha revelado cuánto le representará el décimo cuarto salario. El plazo para el pago de ese ingreso extraordinario, el que fue aprobado mediante Decreto 135-94, vence el 30 de junio de cada año. El sector público comenzará a pagarlo a partir del próximo viernes, al igual que muchas empresas del país.

Expertos consultados por EL HERALDO coinciden en que la población asalariada del país antes de recibir ese pago ya tiene elegidos los destinos de ese ingreso extra. ¿Por qué? La mayoría de la población ocupada tiene deudas que cubrir y otras obligaciones pendientes.

No obstante, los profesionales y expertos en finanzas personales entrevistados sostienen que los asalariados deben tomar en consideración la importancia de planificar el uso del décimo cuarto salario y así lograr un mayor provecho. Subrayan que muchas veces la persona no logra reducir el saldo de sus deudas porque se ven atraídas por las campañas masivas de consumo de bienes que resultan no necesarios en su hogar.

La prioridad de los gastos es clave para un mejor uso del décimo cuarto salario. Un ejemplo es si la persona está en mora con los emisores de tarjetas de crédito, entonces en la lista de prioridades debería corresponderle el lugar número uno. Para los entrevistados, aún hay tiempo para revisar los compromisos financieros que se pueden cubrir de manera parcial o total con ese ingreso extra.

Los entrevistados manifiestan que el principal uso del décimo cuarto salario es el pago de deudas con tarjetas de crédito y préstamos bancarios. De acuerdo con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la cartera en mora con las sociedades emisoras de tarjetas es de 722.7 millones de lempiras al 31 de marzo de 2018.

Con los bancos, la morosidad es de 7,021 millones de lempiras al cierre del primer trimestre del presente año, según la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba). De mayo a junio de 2017, la cartera en mora de la banca comercial se redujo de 7,362.4 a 6,987.1 millones de lempiras, o sea 375.3 millones menos.

Otro uso de ese ingreso extraordinario es la adquisición de artículos para el hogar, los que durante los meses de mayo y junio se encuentran a precios accesibles por las ofertas y promociones de las tiendas por departamentos o casas comerciales. La mayor parte de los negocios en las principales ciudades del país ofrecen descuentos que oscilan entre 20% y 50% en la totalidad de sus inventarios, excluyendo pocos artículos exentos de las promociones.

Los entrevistados aseguran que una parte de los asalariados destinan ese ingreso para obligaciones como pago de colegiaturas, servicios públicos, alquileres de bienes inmuebles, cuotas de vehículos, entre otras obligaciones que las personas contraen y que saben que pueden cubrir en el mes de junio.

Es mínima la cantidad de personas que pueden destinar el décimo cuarto salario para ahorros o para aperturar una cuenta. De acuerdo con los entrevistados, el poder adquisitivo de los salarios se pierde por la devaluación de la moneda nacional y eso tiene un efecto directo en el salario al tener que destinar más lempiras para cubrir sus necesidades vitales.